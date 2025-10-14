Un tânăr care organiza tombole fictive pe rețelele de socializare a ajuns pe mâna poliției. Individul îşi convingea victimele că ar putea câştiga maşini sau cai.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brăila, coordonați de procurorul de caz și sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat pe 12 octombrie o percheziție domiciliară în localitatea Jirlău, într-un dosar privind organizarea ilegală de jocuri de noroc.

Ancheta vizează un tânăr de 22 de ani care ar fi organizat, prin intermediul unei rețele de socializare, tombole online neautorizate, în cadrul cărora oferea drept premii autoturisme și cabaline, după ce participanții plăteau sume de bani pentru "bilete" de participare.

În urma percheziției, polițiștii au condus la audieri trei persoane și au indisponibilizat un autoturism, sume de bani în valoare de 7.300 de lei și 220 de euro, telefoane mobile, documente și alte bunuri de interes pentru anchetă.

Autoritățile reamintesc că tombolele online sunt considerate jocuri de noroc, iar organizarea lor fără licență reprezintă infracțiune conform OUG nr. 77/2009.

