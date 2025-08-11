Cum se feresc românii de caniculă. În parc sau la piscină, oamenii caută soluţii ingenioase şi relaxante

Temperaturile extreme pun la grea încercare românii. Dar soluţii se găsesc, iar majoritatea vin la pachet cu relaxarea. Ştrandurile, spre exemplu, sunt pline ochi zilele acestea. La fel şi parcurile, unde umbra copacilor pare să fie cea mai mare alinare.

Pe cod portocaliu de caniculă, ştrandurile sunt cele mai căutate refugii. Iar asta pentru că promit răcoare, dar şi distracţie din plin.

"Mai bem ceva rece cu gheaţă, mai înotăm, mai ne dăm în tobogane" a explicat cineva.

Cei care, însă, nu ajung la piscină, găsesc alternative. Parcurile, spre exemplu, sunt pline ochi încă de la orele prânzului.

Românii se ascund de caniculă şi în parcuri

"Este ora 12 iar la Craiova termometrele indică 35 de grade Cesius. Zeci de oameni au venit în parc, iar cei mai mulţio stau la umbra copacilor unde aerul nu este atât de fierbinte ca pe bulevarde" a spus reporterul Observator Diana Severin.

Pentru cei care rămân în case, Asul din mânecă este ventilatorul de aer, care funcţionează non-stop. Şi, ca să menţină temperatura dorită, oamenii stau cu geamurile permanent închise şi cu draperiile trase.

Medicii vin şi ei cu recomandări: evitarea deplasărilor între orele 11:00 și 17:00, hidratarea corectă şi alegerea unor haine lejere, din bumbac, in sau vâscoză.

