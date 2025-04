Cum și-au petrecut bucureştenii prima zi de Paște în mall. Food court-ul a fost plin: "Ne place mai mult mâncarea din mall"

Pentru unii, e deja o tradiție să petreacă sărbătorile la mall. Centrul comercial s a deschis mai târziu duminică, dar nu a dus lipsă de clienţi. "În fiecare an venim aici, Crăciun, Paşti, suntem aici". Iar preparatele tradiționale au fost înlocuite cu meniuri internaționale. "Noi am ales să mâncăm la chinezesc, mâncare chinezească. Nouă ne place mai mult mâncarea din mall".

La doar o oră de la deschiderea mall-ului zona de restaurante a început să se aglomereze. Nu sunt puţini cei care au lăsat deoparte preparatele tradiționale şi au ieşit să mănânce la localurile fast-food. După masa de prânz, mulți au continuat ziua cu o ieșire la film sau o vizită în spațiile de joacă. "Mergem la cinema, apoi la locul de joacă. Am stat acasă, în prima parte a zilei, am ciocnit ouăle şi apoi am zis să ieşim că e frumos afară".

"O să-mi vizitez părinţii, o să stau cu familia şi + 28:02 prietenul meu îşi întâlneşte azi pentru prima dată socrii". În a doua zi de Paşti, centrele comerciale din Bucureşti vor reveni la programul normal şi vor deschide de la ora 10:00.

