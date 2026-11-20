În sezonul rece, mulţi oameni observă că geamurile locuinţei sunt acoperite dimineaţa de picături de apă, un fenomen cunoscut sub numele de condens. Deşi poate părea inofensiv, acesta poate favoriza apariţia mucegaiului şi deteriorarea ramelor ferestrelor dacă problema persistă. Condensul apare din cauza diferenţelor de temperatură şi a umidităţii din aer, iar specialiştii explică de ce se formează, ce legătură are cu izolarea locuinţei şi ce măsuri pot lua oamenii pentru a scăpa de el.

De ce apare condensul pe geamuri iarna şi cum poţi scăpa de el. Greşeala pe care mulţi o fac când aerisesc - Profimedia

Formarea condensului pe interiorul sau exteriorul ferestrelor depinde de mai mulţi factori, dar, în cele din urmă, este cauzată de diferenţele de temperatură şi umiditate ale aerului.

Există câteva măsuri pe care le poţi lua pentru a încerca să previi apariţia condensului, în special atunci când acesta se formează pe partea interioară a ferestrelor, potrivit BBC.

Greşeala pe care mulţi o fac atunci când aerisesc locuinţa

Una dintre greşelile frecvente este să laşi fereastra întredeschisă sau rabatată ore întregi, în loc să aeriseşti locuinţa pentru perioade scurte, cu geamul deschis complet. Deşi pare o metodă eficientă de a elimina umezeala, aerisirea prelungită în acest mod poate răci pereţii şi zona din jurul ferestrei, favorizând apariţia condensului şi a mucegaiului. În plus, se pierde mai multă căldură din locuinţă.

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Specialiştii recomandă aerisirea scurtă şi intensă, de regulă timp de 5-10 minute, de câteva ori pe zi. Dacă este posibil, pot fi deschise simultan ferestre aflate pe laturi opuse ale locuinţei, pentru a permite circulaţia rapidă a aerului.

Este important să aeriseşti şi imediat după activităţi care produc multă umiditate, precum gătitul şi duşul. În aceste situaţii, folosirea hotei şi a ventilatorului de baie poate ajuta la eliminarea vaporilor de apă înainte ca aceştia să se răspândească în restul locuinţei.

Ce este condensul?

Aerul din jurul nostru conţine umiditate, iar cantitatea acesteia depinde atât de condiţiile meteorologice de afară, cât şi de activităţi precum gătitul sau duşul.

Aerul rece poate reţine mai puţină umiditate decât aerul cald. Astfel, atunci când temperatura aerului scade, se ajunge la un moment în care acesta nu mai poate reţine vapori de apă şi devine saturat în proporţie de 100%.

Temperatura la care se produce acest fenomen este cunoscută sub numele de punct de rouă.

După ce aerul s-a răcit până la punctul de rouă, pe suprafeţele mai reci încep să se formeze picături de apă.

Un exemplu obişnuit este roua care apare pe iarbă sau pe geamurile maşinilor dimineaţa, după o noapte răcoroasă.

De ce apare condensul pe exteriorul geamurilor?

Dacă observi condens pe partea exterioară a ferestrelor, este posibil să ai geamuri duble (termopan) sau ferestre cu eficienţă energetică ridicată.

Fenomenul este destul de frecvent şi reprezintă un semn că ferestrele îşi îndeplinesc bine rolul de a păstra căldura în interiorul locuinţei.

Izolaţia ferestrei împiedică transferul căldurii din interior către foaia exterioară de sticlă, astfel că aceasta rămâne rece.

Într-o noapte obişnuită, cu umiditate ridicată şi fără vânt, aerul aflat foarte aproape de exteriorul ferestrei se răceşte sub temperatura punctului de rouă. În cele din urmă, vaporii de apă din aer se condensează şi formează picături pe sticla rece.

Condensul exterior se evaporă atunci când temperatura aerului începe să crească dimineaţa sau când razele soarelui încălzesc suprafaţa geamului.

De ce apare condensul pe interiorul geamurilor?

Condensul de pe partea interioară a ferestrelor apare, în general, atunci când geamul nu este foarte eficient din punct de vedere energetic şi permite pierderea căldurii, ceea ce face ca suprafaţa sa interioară să se răcească.

În încăpere există aer cald şi umed, însă, pe măsură ce temperatura scade în timpul nopţii, sticla se răceşte. Odată cu aceasta, se răceşte şi stratul subţire de aer aflat în imediata apropiere a geamului.

În cele din urmă, vaporii de apă din aer se răcesc suficient de mult încât să se transforme în picături de apă pe suprafaţa sticlei.

Apariţia condensului în interior depinde de nivelul de umiditate din locuinţă şi de eficienţa sistemului de ventilaţie.

Gătitul, duşurile şi uscarea hainelor în interior contribuie la creşterea cantităţii de vapori de apă din aer.

Cum poţi preveni apariţia condensului?

Condensul format pe interiorul ferestrelor poate fi gestionat mai uşor.

Încearcă să nu laşi umiditatea din încăpere să crească prea mult. Deschide ferestrele şi asigură o ventilaţie mai bună atunci când găteşti sau faci duş.

Evită, pe cât posibil, uscarea hainelor în interiorul locuinţei, deoarece acest lucru favorizează acumularea umezelii.

De asemenea, poţi evita folosirea unor perdele sau jaluzele care împiedică circulaţia aerului şi menţin umezeala în apropierea ferestrei.

Dezumidificatoarele pot fi utile pentru reducerea cantităţii de umiditate dintr-o încăpere şi, implicit, a condensului.

Majoritatea specialiştilor recomandă îndepărtarea regulată a condensului de pe geamuri cu ajutorul unei lavete uscate. Astfel, poţi preveni deteriorarea ramelor şi apariţia condiţiilor favorabile dezvoltării mucegaiului.

Condensul de pe exteriorul ferestrelor este mult mai greu de prevenit. În cele din urmă, acesta reprezintă un semn că ferestrele funcţionează eficient şi păstrează căldura în interiorul locuinţei.

Este posibil ca fenomenul să apară doar pe anumite ferestre, în funcţie de orientarea acestora faţă de răsărit sau de existenţa unor obstacole care le protejează de vânt.

Poţi încerca, de asemenea, să menţii geamurile cât mai uscate, ştergându-le după ploaie sau aplicând un strat de protecţie care împiedică aderarea picăturilor de apă.