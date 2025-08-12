De ce sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București: "Solicitați-le sprijinul"

Mai mulți bucureșteni au observat în ultimele zile prezența jandarmilor în stațiile de metrou. Reprezentanții instituţiei transmit că nu este vorba despre o situație de urgență, ci despre misiuni preventive, desfășurate zilnic pentru siguranța publică.

Echipajele observate aparțin Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar uniforma și dotările sunt parte din echipamentul standard al acestei structuri. Rolul lor este să descurajeze posibile incidente și să intervină prompt, dacă situația o impune.

"Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță.

Bine, dar de ce sunt așa echipați? – suntem întrebați. Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri.

Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili", au transmis reprezentanţii Jandarmeriei pe Facebook.

