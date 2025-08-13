Un deţinut din Penitenciarul Mărgineni a pus poliţia pe jar după ce a evadat seara trecută. Vorbim despre un bărbat condamnat pentru act sexual cu minor. Lucra în bucătăria închisorii şi a reuşit să escaladeze unul dintre zidurile lăsate nesupravegheate de gardieni. Individul s-a bucurat de libertate doar 16 ore pentru că a fost prins în urmă cu puţin timp.

Un bărbat de 32 de ani, condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a fost prins în comuna Vărbilău, județul Prahova, după ce se ascundea în podul unei case.

"Măi! Ce căutai la mine în casă?!", i-a strigat proprietarul, surprins să descopere deținutul ascuns deasupra locuinței sale.

Găsit în podul unei case din Vărbilău

Fugarul reușise să evadeze marți seară din penitenciarul unde își ispășea pedeapsa, profitând de faptul că lucra la bucătăria unității. El a escaladat un zid nesupravegheat, după ce posturile de pază fuseseră înlocuite recent cu camere video.

Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi decis să fugă după ce ar fi aflat că iubita lui ar avea o relație cu un fost coleg de celulă, eliberat între timp.

