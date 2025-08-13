Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă

Un deţinut din Penitenciarul Mărgineni a pus poliţia pe jar după ce a evadat seara trecută. Vorbim despre un bărbat condamnat pentru act sexual cu minor. Lucra în bucătăria închisorii şi a reuşit să escaladeze unul dintre zidurile lăsate nesupravegheate de gardieni. Individul s-a bucurat de libertate doar 16 ore pentru că a fost prins în urmă cu puţin timp.

de Redactia Observator

la 13.08.2025 , 14:08

Un bărbat de 32 de ani, condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a fost prins în comuna Vărbilău, județul Prahova, după ce se ascundea în podul unei case.

"Măi! Ce căutai la mine în casă?!", i-a strigat proprietarul, surprins să descopere deținutul ascuns deasupra locuinței sale.

Găsit în podul unei case din Vărbilău

Fugarul reușise să evadeze marți seară din penitenciarul unde își ispășea pedeapsa, profitând de faptul că lucra la bucătăria unității. El a escaladat un zid nesupravegheat, după ce posturile de pază fuseseră înlocuite recent cu camere video.

Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi decis să fugă după ce ar fi aflat că iubita lui ar avea o relație cu un fost coleg de celulă, eliberat între timp.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

detinut evadat prahova penitenciar margineni
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat?
Observator » Evenimente » Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă