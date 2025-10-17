Explozie bloc Rahova. O discuție dintre un pompier și un angajat Distrigaz a fost surprinsă la scurt timp după deflagraţie. În înregistrare, reprezentantul companiei susține că alimentarea cu gaz fusese oprită încă de ieri, în urma unor pierderi semnalate.

Trei persoane şi-au pierdut viaţa în explozia din Rahova, printre care o femeie însărcinată. Alte 13 persoane au fost rănite. Deflagrația a distrus mai multe apartamente și a afectat grav structura blocului.

În urma tragediei, pe reţelele sociale au apărut imagini cu o discuție între un pompier și un angajat Distrigaz:

Angajat Distrigaz: Am venit să ajutăm, nu să...şi am cerut la toţi: “spuneţi-ne ce vreţi. Asta a fost”

Pompier: Cine eşti?

Angajat Distrigaz: Distrigazul

Pompier: Tu iei legătura şi-mi opreşti zona asta de gaz

Angajat Distrigaz: Este oprită, zona asta e oprită de ieri

Pompier: Păi, de când e oprită?

Angajat Distrigaz: De ieri după masă.

Pompier: De ce?

Angajat Distrigaz: Că au fost pierderi. Deci toate astea sunt oprite.

Trei oameni au murit şi 13 sunt internaţi. Printre cei care şi-au pierdut viaţa este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 nivele au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs la ora 09:07.

Explozie Rahova: Mai multe apartamente au fost distruse complet

Echipele de intervenție ale Distrigaz Sud au sistat, joi, alimentarea cu gaze a blocului din Rahova unde a avut loc explozia, iar robinetul de branșament a fost sigilat, însă, vineri dimineața, în urma unei noi sesizări privind miros de gaze, au constatat că sigiliul fusese rupt, a transmis compania.

"În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări: în data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare. În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă", explică reprezentanții companiei. Deflagraţia s-a produs vineri la ora 09:07.

DGPMB a anunţat că poliţiştii efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, având ca urmare producerea unui dezastru.

