Video Doi tineri, filmaţi cum mănâncă la un restaurant din Timişoara, apoi o rup la fugă fără să plătească nota

După ce au mâncat şi au băut pe săturate, doi tineri, o fată şi un băiat au rupt-o la fugă la propriu de pe terasa unui restaurant din centrul Timişoarei. Totul, desigur, pentru a nu achita nota de plată de 100 de lei.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 13:56

Doi tineri, o fată și un băiat, au fugit de pe terasa unui restaurant din centrul Timișoarei după ce au consumat mâncare și băuturi, fără să achite nota de plată în valoare de 100 de lei.

Din nefericire pentru cei doi tineri, întreaga scenă a fost surprinsă şi de camerele de supraveghere ale restaurantului. 

Pe imagini se vede cum mai întâi tânăra este cea care dă bir cu fugiţii, urmată la scurt timp şi de cel cu care luase masa, gratis în oraş. Pentru gestul lor, cel mai probabil, tinerii vor trebui să dea explicaţii în faţa poliţiştilor.

Redactia Observator
Redactia Observator

timisoara restaurant fuga nota de plata politie
