Doi tineri, găsiţi morţi în maşină, în Harghita: lângă ei era un asomator. Ipoteză: crimă urmată de suicid

Tragedie în județul Harghita, unde doi tineri de 20 de ani, dați dispăruți din localitatea Ghimeș, județul Bacău, au fost găsiți morți într-un autoturism, pe un drum forestier din apropierea lacului de acumulare Frumoasa, aflat la aproximativ 15 kilometri de Miercurea Ciuc.

Posibilă crimă urmată de suicid. Doi tineri, găsiţi morţi în maşină, în Harghita: lângă ei era un asomator

Potrivit surselor Observator, cei doi s-ar fi împușcat cu un asomator, un dispozitiv folosit în abatoare pentru sacrificarea animalelor mari. Fata ar fi fost împușcată în piept, iar băiatul în cap. În mașină s-ar fi găsit și dispozitivul cu care s-ar fi produs tragedia.

Dispăruți din noaptea de duminică

Tinerii, Bianka și Tony, ambii în vârstă de 20 de ani, au fost dați dispăruți de familie după ce au plecat duminică seara din Ghimeș, în jurul orei 23:30, cu un Volkswagen Golf gri. Anunțul dispariției a fost distribuit masiv pe rețelele sociale, mai ales în comunitățile maghiare din zonă.

Descoperire șocantă, fără șanse de salvare

Echipajele sosite la fața locului nu au mai efectuat manevre de resuscitare, cadavrele prezentând deja modificări specifice decesului survenit cu ore bune în urmă. Conform surselor Observator, cei doi ar fi urmat să plece împreună la muncă în Olanda.

Anchetatorii iau în calcul varianta unui omor urmat de sinucidere

Surse din anchetă spun că suspiciunea principală este că băiatul și-ar fi împușcat iubita, apoi s-ar fi sinucis. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc tragedia.

