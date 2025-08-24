Durere fără margini în Argeș, după tragedia din Munții Iezer. Patru tineri au murit, iar un al cincilea este în stare gravă, după ce mașina lor de teren s-a prăbușit sute de metri într-o râpă. Printre victime se află și doi tineri proaspăt logodiți.

Doi tineri logodiţi, printre cele 4 victime ale tragediei din Făgăraş. Ştefan şi Ştefania urmau să facă nunta - Facebook/ ISU

Tinerii plecaseră sâmbătă dimineața din Lerești cu un Suzuki Grand Vitara, cumpărat de tatăl șoferului cu doar trei zile înainte. La volan se afla Ștefan Matei Berevoianu, iar alături de el, logodnica sa, Ștefania, și alți trei prieteni: Darie Ștefan Teodor, Alexandra Gorgan și Costin Petrișor Bulgaru.

Mașina cumpărată cu trei zile înainte

Cei cinci își doreau să vadă răsăritul de pe crestele Munților Iezer. Au urcat mai bine de 30 de kilometri pe un drum vechi, îngust și dificil. În zona Colții Caprei - Portăreasa, roata din față dreapta ar fi prins marginea drumului, iar mașina s-a rostogolit în gol.

Supraviețuitorul le-a spus salvamontiștilor că șoferul ar fi vrut să testeze puterea mașinii. Traseul însă s-a transformat într-o capcană mortală.

În urma impactului, Ștefan și Ștefania și-au pierdut viața. Cei doi erau proaspăt logodiți şi urmau să se căsătorească. Durerea este cu atât mai mare cu cât Ștefania trecuse printr-un alt accident rutier cu doar trei săptămâni înainte. De data aceasta însă, nu a mai avut nicio șansă. Un destin frânt au avut şi alţi doi dintre pasageri.

Un singur supraviețuitor

Singurul care a scăpat cu viață a fost Costin Petrișor Bulgaru, 21 de ani, din Lerești. A fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Spitalul din Brașov, unde medicii au intervenit chirurgical.

Salvatorii spun că faptul că a fost aruncat din mașină i-a salvat viața.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei. Primele informații indică drept factori decisivi terenul dificil și lipsa de vizibilitate.

