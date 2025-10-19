Apar detalii cutremurătoare după explozia devastatoare din Rahova. Sunt trei victime, toate femei, care şi-au pierdut viaţa, chiar patru pentru că tânăra gravidă era însărcinată în şapte luni şi urma să nască de sărbători. Fratele ei de 17 ani a fost externat ieri din spital. Anchetatorii vor face teste ADN pentru a putea identifica victimele. În toată nenorocirea, mai există o urmă de speranţă. O femeie a fost salvată după 10 ore între dărâmături. Este cea care făcea cu mâna dintre ruine, când toată lumea credea că victimele sunt în siguranţă. Nu doar că a supravieţuit miraculos, dar nici nu a avut nevoie de internare.

Explozia care a avut puterea unei bombe a distrus complet apartamentele de la etajele 5, 6 şi 7. La fiecare nivel deflagraţia a făcut o victimă. Tânăra gravidă în şapte luni a căzut prin plafon două etaje. Era acasă cu fratele ei de 17 ani. Iubitul femeii era la serviciu când a aflat vestea tragică.

Soţul victimei: Am fost la muncă.

Reporter: Tu stăteai cu ea?

Soţul victimei: Da! Eu eram la serviciu, de aia nu eram acasă.

Reporter: Păi, şi pe la ce oră ai plecat tu acasă?

Soţul victimei: Pe la 06:30.

Reporter: Şi tu cum ai aflat?

Soţul victimei: M-a sunat fratele ei.

Pompierii i au recuperat trupul neînsufleţit după câteva ore cu ajutorul unei macarale. Pisica familiei a fost găsită în viaţă.

"Am întrebat-o eu dacă aveţi idee a cui este pisica. Şi a spus da, a fetei moarte, a fetei însărcinate. Soţul e marcat, mama la fel" a relatat o vecină.

Fratele tinerei a fost externat ieri.

Două victime mai pot fi identificate doar prin teste ADN

Sulful exploziei a fost atât de puternic încât două dintre victime nu pot fi identificate, iar anchetatorii vor face teste ADN. O avocată care locuia la etajul cinci şi care avea şi biroul acasă este dată dispărută de familie.

Rudele spun că deflagraţia a avut loc în apartamentul ei.

Explozia din blocul Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei şi asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârşit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduţi, oameni răniţi, oameni fără casă... totul din cauza nepăsării.

Cea de a treia femeie moartă este soţia bărbatului care a fost transferat ieri dimineaţă în Austria. Cei doi stăteau la etajul şase.

"Două dintre cadavre sunt femei, de fapt, toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă la momentul actual. Urmează identificarea să fie făcută pe baza ADN. Este vorba de o victimă de 51 de ani care locuia împreună cu soacra şi cu soţul şi o victimă de 65 de ani care locuia singură" a relatat Alexandru Poroşanu, Institutul Național de Criminalistică.

Şapte oameni încă sunt internaţi în Bucureşti

Şapte oameni sunt în continuare internati in spitalele din Bucureşti.

S-a întâmplat însă şi un miracol. Fata de 26 ani care făcea cu mâna salvatorilor dintre ruine a fost scoasă după aproape 10 ore în viaţă. Anunţul a fost făcut în direct la Observator de coordonatorul opreaţiunilor de căutare-salvare.

"O intervenţie destul de grea, am coordonat de afară acţiunea de salvare a acestei victime. O macara cu un lanţ care a trebuit să ridice puţin palca de beton” a explicat generalul Precup, şeful ISU Bucureşti-Ilfov.

Ca prin minune, tânăra nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. A suferit doar un atac de panică. Şi alţi locatari au scăpat ca prin minune.

"Norocul era că era în convorbire directă nepoata cu fiică mea cea mare, mătuşa ei. În timp ce vorbeau la telefon, s-a întâmplat explozia. Şi s-a speriat nepoată mea, ţipa. Nati, stai liniştită. Păi a căzut uşa, uşa de apartament şi a bubuit şi sunt singură şi cine mă salvează. A găsit-o un poliţist şi am găsit-o în maşină" a explicat bunicul unei fetiţe care se afla în bloc la momentul exploziei.

Explozia a distrus şi apartamente din alte blocuri

Explozia a distrus şi apartamentele din alte blocuri. Locatarii de la alte scări au fost lăsaţi pentru câteva minute să intre în casă să îşi ia actele, banii şi animalele de companie. O tânără care stătea la parterul blocului unde a avut explozia şi-a recuperat rochia de mireasă. Ieri a avut nunta.

Autorităţile au pus la dispoziţia oamenilor afectaţi de explozie 450 de camere de hotel. Doar 86 de locatari au apelat la această variantă, ceilalţi stau la rude sau apropiaţi.

