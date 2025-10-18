Persoana filmată cerând cu mâna ajutor de sub dărâmături, salvată. Tânăra de 26 de ani a refuzat internarea

O femeie de 26 de ani a fost salvată ca prin minune din ruinele blocului devastat de explozia din cartierul Rahova. Prăbușită de la un etaj superior și prinsă sub moloz la etajul 5, tânăra a reușit să le ceară ajutor salvatorilor prin semne, într-un moment filmat care a emoționat o țară întreagă. Deși a fost dusă la spital, femeia a refuzat internarea și a plecat acasă.

Explozia devastatoare care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din București a provocat moartea a trei persoane. Echipele de intervenții au recuperat însă, dintre ruinele imobilului, mai mulți răniți, printre care și o femeie prinsă sub dărâmături la etajul 5. Un miracol, consideră salvatorii.

Tânăra a fost surprinsă într-o filmare, în timp ce se afla sub mormanul de beton de la etajul 5, și care le cerea salvatorilor, prin semne făcute cu mâna, să îi acorde ajutor.

Tânăra, filmată cerând ajutor de sub dărâmături

Articolul continuă după reclamă

Imaginile sfârșietoare s-au viralizat și au emoționat o Românie întreagă. Surse medicale au confirmat că persoana care le cerea ajutor salvatorilor a fost extrasă dintre ruine și transportată la spital. Nu a dorit însă internarea: "A fost transportată la spital, dar a refuzat internarea și a plecat acasă!"

Supraviețuitoarea este o femeie în vârstă de 26 de ani, care locuiește în blocul respectiv, la un etaj superior. În urma exploziei, ea s-a prăbușit în gol și a fost prinsă, printre bucățile de beton, la etajul 5.

Stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din București au detectat miercuri explozia puternică în cartierul Rahova. Evenimentul a fost surprins de stațiile BFER (Ferentari) și BUC (Observatorul Cuțitul de Argint) având o magnitudine de 1,2 Ml. Ca și comparație, cutremurele resimțite de oameni în București au de obicei magnitudini de peste 3,0 grade pe scara Richter.

INFP a subliniat că aceste înregistrări arată eficiența și importanța stațiilor seismice în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de fenomene naturale, cum sunt cutremurele, sau de evenimente generate de activitatea umană.

Tragedia a lăsat în urmă un bilanț cutremurător: trei oameni au murit, alţi 13 au fost răniți, iar sute de locatari au rămas fără locuință. Printre victime se numără o femeie de 24 de ani, însărcinată, găsită sub dărâmături. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost grav rănit și este internat la Spitalul "Grigore Alexandrescu".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰