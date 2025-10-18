Apar detalii cutremurătoare după explozia devastatoare din Rahova. Sunt trei victime, toate femei, care şi-au pierdut viaţa, chiar patru pentru că tânăra gravidă era însărcinată în şapte luni şi urma să nască de sărbători. Fratele ei de 17 ani a fost externat astăzi din spital. Anchetatorii vor face teste ADN pentru a putea identifica victimele. În toată nenorocirea, mai există o urmă de speranţă. O femeie a fost salvată după 10 ore între dărâmături. Este cea care făcea cu mâna dintre ruine, când toată lumea credea că victimele sunt în siguranţă. Nu doar că a supravieţuit miraculos, dar nici nu a avut nevoie de internare.

Explozia care a avut puterea unei bombe a distrus complet apartamentele de la etajele 5, 6 şi 7. La fiecare nivel deflagraţia a făcut o victimă. Tânăra gravidă în şapte luni a căzut prin plafon două etaje. Era acasă cu fratele ei de 17 ani. Iubitul femeii era la serviciu când a aflat vestea tragică.

Victimele exploziei din Rahova: 3 femei

Pompierii i-au recuperat trupul neînsufleţit după câteva ore cu ajutorul unei macarale. Pisica familiei a fost găsită în viaţă.

"Am întrebat-o eu dacă aveţi idee a cui este pisica. Şi a spus da, a fetei moarte, a fetei însărcinate. Eu ieri am tot căutat. Soţul e marcat, mama la fel, fratele e în spital", povesteşte o vecină.

Fratele tinerei a fost externat astăzi. Sulful exploziei a fost atât de puternic încât două dintre victime nu pot fi identificate, iar anchetatorii vor face teste ADN. O avocată care locuia la etajul cinci şi care avea şi biroul acasă este dată dispărută de familie. Rudele spun că deflagraţia a avut loc în apartamentul ei: "Explozia din blocul Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei şi asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârşit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduţi, oameni răniţi, oameni fără casă... totul din cauza nepăsării".

Cea de-a treia femeie moartă este soţia bărbatului care a fost transferat în această dimineaţă în Austria. Cei doi stăteau la etajul şase.

"A decedat doamna Alexadru şi mai este încă o doamnă gravidă. Soţul dânsei este la spital", povesteşte un locatar.

"Două dintre cadavre sunt femei, de fapt, toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă la momentul actual. Urmează identificarea să fie făcută pe baza parta ADN. Este vorba de o victimă de 51 de ani care locuia împreună cu soacra şi cu soţul şi o victimă de 65 de ani care locuia singură", spune Alexandru Poroșanu, Institutul Național de Criminalistică.

Şapte oameni sunt în continuare internaţi în spitalele din Bucureşti.

S-a întâmplat însă şi un miracol

Fata de 26 ani care făcea cu mâna salvatorilor dintre ruine a fost scoasă după aproape 10 ore în viaţă. Anunţul a fost făcut în direct la Observator de coordonatorul opreaţiunilor de căutare salvare.

"În seara aceasta am reuşit să salvăm şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri. O intervenţie destul de grea pentru că impreună cu interiorul clădirii, am coordonat de afară acţiunea de salvare a acestei victime. E un utilaj special, o macara cu un lanţ care a trebuit să ridice puţin placa de beton", a declarat Alexandru Precup, şeful ISU Bucureşti.

Ca prin minune, tânăra nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. A suferit doar un atac de panică. Şi alţi locatari au scăpat ca prin minune.

"Norocul era că era în convorbire directă nepoata cu fiică mea cea mare, mătuşa ei. În timp ce vorbeau la telefon, s-a întâmplat explozia. Şi s-a speriat nepoata mea, ţipa. ' Nati, stai liniştită. Păi a căzut uşa, uşa de apartament şi a bubuit şi sunt singură şi cine mă salvează'. A găsit-o un poliţist", povesteşte bunicul unei copile din bloc.

Explozia a distrus şi apartamentele din alte blocuri

Locatarii de la alte scări au fost lăsaţi pentru câteva minute să intre în casă să îşi ia actele, banii şi animalele de companie. O tânără care stătea la parterul blocului unde a avut explozia şi-a recuperat rochia de mireasă. Astăzi a avut nunta.

Sute de locatari ai apartamentelor distruse de explozie au primit acceptul polițiștilor pentru a intra în locuințe preț de câteva minute pentru a-şi lua lucrurile de valoare. Toți acești oameni își așteaptă rândul pentru a fi preluați de agenţi. Apartamentele vor fi apoi sigilate și puse sub paza jandarmilor pana la finalizarea anchetei.

"Şi acum îmi tremură picioarele. La etajul doi eu am toate vederea spre blocul cu nenorocirea, şi mi-au zburat toate geamurile şi uşa de la sufragerie", povesteşte o locatară.

Autorităţile au pus la dispoziţia oamenilor afectaţi de explozie 450 de camere de hotel. Doar 86 de locatari au apelat la această variantă, ceilalţi stau la rude sau apropiaţi.

