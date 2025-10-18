O rudă a avocatei care a pierit în explozia din Rahova susţine că din apartamentul ei s-a produs deflagraţia

Tragedia din sectorul 5 al Capitalei capătă noi dimensiuni, pe măsură ce ies la iveală detalii despre victimele exploziei devastatoare din Rahova. Printre cei care și-au pierdut viața se află și o avocată pensionată a Baroului București, o femeie cu peste 25 de ani de experiență în domeniu, care locuia și lucra în același apartament distrus complet de deflagrație.

Femeia, recent pensionată, își transformase locuința într-un birou de avocatură, continuând să-și ajute clienții chiar din spațiul în care, vineri dimineață, viața i-a fost curmată brusc. Rudele și prietenii au fost răvășiți de vestea morții sale.

"Am stat mult pe gânduri dacă să scriu această postare, dar simt că trebuie, din respect pentru un om bun, un om care a fost alături de noi mereu.

Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă... totul din cauza nepăsării.

(...) pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice. Un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru, mereu cu zâmbetul pe buze.

A fost mai mult decât o nașă. A fost un om bun, un sprijin pentru familia mea, asemenea unei mame.

Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu „pupă mama ochii tăi”, nu mai este... Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea... și durerea unei tragedii.

Am un nod în gât și în suflet, pentru că viața ei s-a stins brusc, într-o explozie, fără un „rămas bun”.

Avocat, mamă, bunică, soră, prietenă, și pentru mine, nașa mea... Vei rămâne mereu în amintirea noastră ca o femeie puternică, cu suflet bun și zâmbetul mereu pe chip.

17.10.2025 - Vei rămâne veșnic în inimile noastre", a scris o rudă apropiată a femeii, într-un mesaj sfâşietor, pe reţelele de socializare.

3 oameni au murit, alţi 13 au fost răniţi în urma exploziei din Rahova

Deflagrația, produsă la ora 09:07, a fost atât de puternică încât a fost înregistrată chiar de seismografe. Două etaje ale blocului au fost distruse complet, iar suflul deflagraţiei a fost resimțit la kilometri distanță. Trei oameni au murit și alți 13 au fost răniți, printre care și un adolescent de 17 ani, fratele tinerei de 24 de ani, însărcinată, găsită fără viață sub dărâmături.

Apartamentul avocatei se afla la etajul 5 și a fost spulberat de explozie. Potrivit surselor Observator, robinetul de gaze fusese sigilat cu o zi înainte, însă sigiliul a fost găsit rupt la scurt timp după deflagrație. Autoritățile anchetează în prezent circumstanțele exacte ale tragediei, încadrată penal drept "distrugere din culpă, soldată cu dezastru".

Blocul afectat a fost evacuat complet, se află în pericol de colaps, iar sute de oameni au rămas fără locuință. Pentru rudele avocatei, tragedia lasă un gol imposibil de umplut.

"Vocea ei caldă și zâmbetul blând vor rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. A fost un om bun, iar lumea e mai săracă fără ea", a transmis fina ei.

