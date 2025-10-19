Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case

Panică din nou în această dimineaţă, de această dată în cartierul Pipera. Un incendiu puternic a fisurat conducta de gaz a unui bloc. Flăcările au cuprins două maşini şi au distrus ţeava. Zeci de oameni au fost evacuaţi din cauza pericolului uriaş de explozie. Din fericire, nu au existat victime.

Incendiul a pornit de la una dintre maşinile parcate în curtea blocului din cartierul Pipera. Flăcările uriaşe s-au extins rapid la un alt autorurism parcat şi au fisurat efectiv conducta de gaze. Pericolul a devenit uriaş.

Au fost chemaţi zeci de pompieri să lupte cu focul. În zonă au ajuns, dar şi reprezentaţii companiei de gaz.

Zeci de oameni au fost evacuaţi de urgenţă

"Au venit de la pompieri şi au bătut în uşă tare tare să ieşim afară pentru că e miros de gaze c'ă a luat două maşini focul. Acum putem să rămânem, dar nu avem nici apă, nici gaze. Maşina mea era chiar aproape de cele care au luat foc", povesteşte un locatar.

"Din blocul aflat în imediata vecinătate au fost evacuate 58 de persoane, trei câini şi un iepure. Am intervenit cu patru autospeciale de stingere,o autospecială de descarcerare, echipajul CBRN şi două echipaje SMURD", spune Ana Covaşliuc, purtător de cuvânt ISU.

Prima ipoteză a pompierilor este un scurtcircuit la una dintre maşini. Pericolul a plutit ore bune în aer. Gazele vor fi repornite după ce problema va fi remediată. Circulaţia în zonă a fost blocată complet timp de două ore.

