Tragedie cumplită în berceni. Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața, după ce a plonjat cu mașina în giratoriul de pe pasajul din Berceni. Autoturismul s-a transformat imediat într-o torță, iar șoferul a murit carbonizat.

Accidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Potrivit primelor cercetări, bărbatul de 40 de ani conducea un BMW și ar fi intrat cu viteză în parapetul pasajului de la intrarea pe centură. Impactul a fost devastator, iar martorii spun că mașina a luat foc instantaneu.

Rudele vorbesc despre o posibilă sinucidere

Potrivit apropiaților, bărbatul era din Popești și cunoștea foarte bine zona în care a avut loc tragedia. Mai mult, rudele lui cred că accidentul nu a fost unul întâmplător, ci o intenție de sinucidere.

Articolul continuă după reclamă

Ar fi urcat cu viteză pe breteaua care duce spre centură, în încercarea de a-şi pune capăt zilelor, în urma unor probleme în dragoste. Bărbatul fusese căsătorit și avea un copil mic. Recent, intrase într-o nouă relație, însă se certase cu partenera, care ar fi cerut și un ordin de protecție împotriva lui.

În noaptea de dinaintea accidentului, el ar fi participat la o nuntă. Dimineața, însă, totul s-a transformat într-un coșmar.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia și dacă într-adevăr a fost vorba de un gest intenționat. Cadavrul va fi dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML), pentru autopsie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰