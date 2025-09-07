Video El este bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat în accidentul din Berceni. Ar fi vrut să se sinucidă
Tragedie cumplită în berceni. Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața, după ce a plonjat cu mașina în giratoriul de pe pasajul din Berceni. Autoturismul s-a transformat imediat într-o torță, iar șoferul a murit carbonizat.
Accidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Potrivit primelor cercetări, bărbatul de 40 de ani conducea un BMW și ar fi intrat cu viteză în parapetul pasajului de la intrarea pe centură. Impactul a fost devastator, iar martorii spun că mașina a luat foc instantaneu.
Rudele vorbesc despre o posibilă sinucidere
Potrivit apropiaților, bărbatul era din Popești și cunoștea foarte bine zona în care a avut loc tragedia. Mai mult, rudele lui cred că accidentul nu a fost unul întâmplător, ci o intenție de sinucidere.
Ar fi urcat cu viteză pe breteaua care duce spre centură, în încercarea de a-şi pune capăt zilelor, în urma unor probleme în dragoste. Bărbatul fusese căsătorit și avea un copil mic. Recent, intrase într-o nouă relație, însă se certase cu partenera, care ar fi cerut și un ordin de protecție împotriva lui.
În noaptea de dinaintea accidentului, el ar fi participat la o nuntă. Dimineața, însă, totul s-a transformat într-un coșmar.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia și dacă într-adevăr a fost vorba de un gest intenționat. Cadavrul va fi dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML), pentru autopsie.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰