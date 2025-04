Electric Castle 2025. Au fost anunţaţi toţi artiştii care vor concerta, între 16 şi 20 iulie, la Bonţida

Peste 200 de artişti vor fi în acest an la Electric Castle ceea ce înseamnă peste 120 de ore de muzică live cu staruri pe măsură. Justin Timberlake, Queen of the Stone Age, Yungblud, Sofi Tuckker sunt doar câţiva dintre cei care vor putea fi văzuţi la Bonţida, între 16 şi 20 iulie.

Cel mai aşteptat este Justin Timberlake, aflat pentru prima oară în România. Artistul american va urca pe scena Electric Castle, joi 17 iulie, iar cerţinţele lui în vizita din România sunt pe măsură, dar nu neapărat de fiţe cât de necesitate.

Cerinţele speciale ale lui Justin Timberlake

Echipa artistului a cerut 50 de camere de hotel. Doar trei hoteuri din Cluj se califică la cerinţele echipei, dar încă nu s-au hotărât unde vor sta, astfel că au fost rezervate câte 50 de camere la fiecare dintre cele trei unităţi de cazare, în parte.

Justin, personal, are o listă scurtă de cerinţe, surprinzătoare pentru un asemenea star. A insistat doar pe hrană organică şi sănătoasă pentru toată echipa. De exemplu, vrea să aibă în cameră apă, fructe de pădure, lămâi şi banane. În deschiderea concertului a ales două artiste dintr-o listă de 20, Inna şi Valeria Stoica. Abonamentele pot fi cumpărate de pe site-ul Electric Castle.

