Incident scandalos în Brăila. Un elev de 13 ani a fost bătut cu sălbăticie, lângă şcoală, de tatăl unui coleg de clasă. Bătaia a avut loc după o ceartă între copii. Mama băiatului lovit a depus plângere la poliţie.

Agresiunea a avut loc la scurt timp după ce elevul a ieşit de la ore şi se îndrepta spre casă. Camerele de supraveghere l-au surprins pe tatăl unui coleg de clasă când s-a dat jos din maşină şi s-a năpustit asupra lui cu pumnii. Imediat, elevul şi-a sunat mama şi au mers împreună la Poliţie.

"La data de 14 octombrie, în jurul orei 16.30, la sediul Poliţiei Municipiului Bărila, s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul că fiul său de 12 ani ar fi fost agresat. Conform sesizării, la aceeaşi dată, în jurul orei 15.10, minorul de 12 ani, în timp ce se afla pe Calea călăraşilor din Municipiul Brăila, în apropierea unei staţii de autobuz, ar fi fost agresat de un bărbat de 48 de ani. Totodată, femeia a solicitat îngrijiri medicale pentru fiul său", a precizat Elena Ostache, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi luarea mpsurilor legale ce se impun, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţunii de lovire sau alte violenţe.

