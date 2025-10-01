Este anchetă la Şcoala Gimnazială Iveşti din judeţul Vaslui! Mama unui elev de clasa întâi susţine că fiul său a venit acasă, plângând, că a fost înjurat, agresat şi chiar ameninţat de femeia de serviciu.

Totul a început după ce băieţelul de şapte ani a venit acasă şi i-a povestit mamei coşmarul prin care trece la şcoală. Părintele a mers la şcoală pentru a clarifica lucrurile.

"Acum două săptămâni, copilul meu mi-a venit acasă foarte speriat. Mi-a zis: "Mami, eu nu mai vreau să merg la şcoală, deoarece doamna de serviciu mereu mă jigneşte, îmi vorbeşte foarte urât", spune Tincuța Oprea, mama elevului.

În urmă cu câteva luni, cel mic a venit acasă după ce s-a lovit la cap în baia şcolii, acolo unde era şi femeia de serviciu. Angajata i-a spus mamei că spăla pe jos şi copilul a alunecat.

Cel mic are altă variantă

"A spus: Mama, ştii că doamna mi-a zis: Te-am prins aici, iar ai dat drumul la apă, iar ai făcut obrăznicii. M-a agăţat de piept, eu în timpul acela m-am tras şi am venit cu capul de margine", spune Tincuța Oprea, mama elevului.

Deşi, după incidentul din baie, cele două femei au discutat şi apele păreau că s-au liniştit, la scurt timp băieţelul s-a plâns din nou mamei.

"Copilul meu refuză să mai vină la şcoală. În două săptămâni, copilaşul nu ştiu dacă a fost de cinci ori la şcoală. Pentru că nu vrea. Plânge şi spune că îi este frică de doamna de serviciu", spune Tincuța Oprea, mama elevului.

Mama elevului a făcut sesizare la Inspectoratul Şcolar Judeţean din Vaslui, dar şi la Protecţia Copilului.

"Deocamdată suntem în faza cercetărilor. Un coleg de-al nostru s-a deplasat la faţa locului şi aşteptăm să vedem care sunt lucrurile pe care le-a constatat dumnealui", spune Andrei Huiban, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.

"În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, fiind efectuate cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului sesizat şi dispunerea măsurilor legale", spune Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt IPJ Vaslui.

Astăzi, la Judecătoria Bârlad, magistraţii vor decide dacă vor emite ordine de protecţie pentru mamă şi fiul său. Femeia de serviciu nu a putut fi contactă pentru a oferi un punct de vedere.

