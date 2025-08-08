Polițiştii îl caută de o lună pe Emil Gânj, bărbatul din Mureş care şi-a ucis fosta parteneră şi a dat apoi foc casei. Nici recompensa de 5000 de euro pusă la bătaie, nici căutările în mai multe judeţe, nu au avut până acum, succes. La căutări s-au folosit până acum câini de urmă, ATV-uri, elicoptere și drone, dar verificările nu au dus la niciun rezultat. Şi nici sutele de piste oferite de diverse persoane, la 112 nu au ajutat la depistarea suspectului.

După anunţarea recompensei, pe rețelele sociale au apărut şi numeroase conturi false care poartă numele lui Emil Gânj. Anchetatorii i-au conturat un profil psihologic: individul care a mai fost condamnat pentru crimă ar avea o inteligență peste medie, dar este profund instabil emoțional.

Emil Gânj şi-ar fi plănuit din timp atât fapta, cât şi fuga

Emil Gânj, principalul suspect în cazul crimei din judeţul Mureş, este în continuare de negăsit. De săptămâni întregi poliţiştii încearcă să dea de bărbatul care şi-a ucis cu sânge rece fosta concubină, însă încă nu au reuşit acest lucru. Potrivit unor date din anchetă, bărbatul şi-a premeditat fapta şi a pus la cale un plan bine stabilit. A contat inclusiv faptul că poliţiştii au plecat dimineaţa din locuinţa fostei concubine, unde s-a prezentat la aproximativ două ore de la plecarea autorităţilor. Mai mult, oamenii legii au aflat despre faptul că bărbatul îşi pregătise provizii de mai mult timp. Acesta şi-a ascuns inclusiv mai multe telefoane mobile. Întreaga activitate de căutare a poliţiştilor este îngreunată şi de faptul că la 112 au existat sute de sesizări, însă niciuna dintre ele nu s-a confirmat.

Recompensă pentru prinderea criminalului din Mureş

5.000 de euro. Atât este dispusă Poliţa Română să ofere pentru informaţii ce duc la prinderea criminalului din Mureş. Individul, suspectat că şi-a ucis fosta iubită este dat în consemn în toată ţara. Gânj avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă, pentru violenţă în familie şi încălcarea ordinului de protecţie, iar în trecut a fost condamnat pentru omor calificat, fiind eliberat din penitenciar în cursul anului 2020.

Bărbatul de 37 de ani a fost pus pe lista Most Wanted a Poliţiei Române.

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112.

