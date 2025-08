"Mi-a arătat cineva recent un filmuleţ generat de inteligenţa artificială cu mine în 2099, după înmormântarea lui Musk. Nu părea foarte convins de teleportări şi de traficul din Bucureşti descurcat de navetele spaţiale, dar zâmbeam", declara Ion Iliescu.

Un zâmbet despre care s-au spus multe. Şi s-a râs mult. Inclusiv Ion Iliescu s-a amuzat.

"Am un zambet de Dacie. În 1999, unii au zis ca bordul Daciilor româneşti e făcut după zâmbetul meu. Deci, am un zâmbet industrial, cu patru viteze. Zâmbetul meu reflectă o stare de spirit interioară", spunea fostul preşedinte al României.

Iliescu, primul conducător de care s-a putut râde

"Iliescu a fost primul conducător de care s-a putut râde. Şi cu râsul am rămas. Cum să nu râzi la bancuri cu Ion Iliescu? Au și ieșit foarte multe. Și e un subiect de care măcar să râdem ca să nu plângem. Majoritatea sunt despre vârsta lui. Am văzut nenumărate, sunt câteva la care chiar m-am amuzat. Cum nu a avut niciodată un animal de companie, că au vrut ai lui să îi ia o broască țestoasă dar trăiește doar 300 de ani, te atașezi de ea și moare, e și păcat", a explicat Bogdan Naumovici.

Ion Iliescu a fost subiect de bancuri dar şi personaj parodiat în multe show-uri de televiziune.

"Toată lumea întreabă cum a fost posibil să spun tovarăș, în loc de domn. Este simplu. Eu, deși am 75 de ani, eu mă simt ca la 45. Deci, deși suntem în 2005, eu mă simt ca în 1975, tovarăşi".

Cum a devenit Iliescu personaj de folclor urban

"Sunt două subiecte separate. Există umorul generat de Ion Iliescu însuși. O dată, și există umorul făcut despre Ion Iliescu. Există și umorul voluntar făcut de Iliescu. Citeam un interviu de-al lui Ponta care povestea că acum 15 ani era bătălie între PSD și Băsescu și le-a zis Iliescu: Ah, dacă mai aveam eu 60 de ani, vă arătam eu cum te lupți cu Băsescu. Avea 75 atunci. Dar există și foarte mult umor involuntar. "The dacs come from the tracs", engleza lui de la frunze sau ce-a făcut el la Moscova…

În nr. 3 din Cațavencu, în februarie ‘90, aveam un articol pe prima pagină al cărui motto venea din ceva ce tocmai spusese Iliescu, el era președintele CFSN. Ce se întâmplă dacă un deputat este bolnav. I se pune absență, nu? Şi iliescu a avut o vorbă atunci pe care am pus-o motto la articol. Dacă e bolnav, treaba lui, să fie sănătos. Așa a zis Iliescu despre colegul lui", a continuat Bogdan Naumovici.

Expresii ca "măi, dragă" sau "măi, animalule" vor rămâne, probabil, pentru totdeauna în folclorul urban. Iar cele mai multe glume, care umpleau în ultima vreme internetul, apăreau la aniversările lui Ion Iliescu.

"Ştiu că Internetul e plin de meme-uri cu mine, cum că speranța moare penultima sau că am fost văzut la bancă, pentru un credit pe 30 de ani. Pe unele le apreciez, atâta timp cât au umor, adică sunt inteligente. Lumea nu începe cu noi și cu siguranță nici nu se termină cu noi. Valabil pentru orice muritor", a transmis Ion Iliescu.

