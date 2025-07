"Copiii să-şi îngroape părinţii? Este normal! Invers nu!", spune o localnică.

La numai 17 ani, viaţa lui Robert s-a sfârşit brusc. Fără vreun avertisment şi fără motiv.

Filmul tragediei

Şoferul de 29 de ani ieşise cu maşina la plimbare şi, la un moment dat, a zărit-o pe tânăra cu care încerca să glumească. Martorii spun că bărbatul voia să o facă să iasă de pe şosea. Nu l-a văzut, însă, şi pe Robert. Iar de aici până la tragedie a mai fost un pas.

Impactul a fost atât de puternic încât de la locul accidentului şi până în locul în care a fost găsit băiatul sunt cel puţin 10 metri. Aici vedem acum un adevărat altar ridicat de rude şi prieteni în ultimele zile.

O vecină a auzit totul şi, înspăimântată, a sunat la 112.

"Mi-am dat seama că a dat peste cineva. Când am ieşit eu băiatul era jos şi am sunat la salvare şi am acordat primul ajutor. Nu mai era conştient deloc", a povestit vecina care a alertat autorităţile.

"Nu ştiu ce fel de glumă ar putea fi asta cu un impact atât de devastator!", a continuat femeia.

Bunica fetei care se afla împreună cu Robert în momentul accidentului a povestit şocul prin care a trecut nepoata ei.

"Nu-şi mai aduce aminte din spaima aceea. A zis: "M-am dus la băiat şi când l-am văzut plin de sânge", a zis că nu ştie ce se s-a întâmplat , a zis că s-a pierdut", a declarat bunica fetei.

Şoferul insista ca vecinii să nu sune la 112

Când gluma iniţială s-a transformat într-un accident teribil, bărbatul de 29 de ani a coborât din maşină şi a încercat să îl salveze de Robert.

După ce l-a lovit, şoferul a venit la această fântână de unde a scos apă şi a adus-o pentru a-l stropi pe adolescentul pe care îl lăsase la pământ. În acelaşi timp, striga la toţi vecinii să nu sune la 112.

A doua zi, însă, bărbatul s-a predat singur la poliţie. Autorităţile au descoperit că avea permisul suspendat din luna iulie, pentru că fusese prins beat la volan.

Alte trei persoane s-ar fi aflat în maşină în momentul impactului. Şoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducere fără permis şi părăsirea locului accidentului.

