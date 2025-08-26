Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Este afectată în proporţie de 70-80%". Viile din Vrancea, distruse de grindină

Furtuna violentă însoţită de grindină care s-a abătut vineri asupra judeţului Vrancea a făcut prăpăd în plantaţiile viticole. Sute de hectare de viţă de vie au fost afectate, iar fermierii sunt aproape de faliment.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 09:27

O asigurare le-ar fi salvat culturile, însă, cei mai mulţi s-au bazat pe sistemul naţional antigrindină, nefuncţional de toamna anului trecut. Viticultorii au început să culeagă via afectată în speranța că pot recupera câteva roade. 

Douăzeci de minute. Atât a durat ploaia cu gheaţă care a distrus nu mai puțin de 350 de hectare de viță de vie în comuna Cîrligele. Fără asigurări pentru culturi, oamenii fac acum bilanțul pierderilor și se chinuie să mai salveze din roade.

"Vreo 22 de hectare. Cam toată este afectată în proporţie de 70-80%.Ne-ar fi convenit foarte mult să avem asigurări. Am avut...pe urmă ne-am lăsat păgubaşi", a spus Aurel Cazacu, viticultor.

Articolul continuă după reclamă

Pentru un singur hectar, viticultorii au investit milioane de lei. Toți banii s-au dus, acum, pe apa sâmbetei. Nici măcar despăgubirile de la autorităţi nu i-ar ajuta să acopere din pagube. 

"Cu unu, două, trei, cinci milioane...poţi să acoperi un hectar? Un singur stropit pe mine mă costa 18,19 milioane la două săptămâni", a declarat Ion Zilişteanu, viticultor.

Ultima încercare a viticultorilor este să ducă puținii struguri culeși la producătorii de vin, în speranța că vor recupera măcar o parte din investiție. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vrancea furtuna grindina vita de vie
Înapoi la Homepage
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
Comentarii


Întrebarea zilei
Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii?
Observator » Evenimente » "Este afectată în proporţie de 70-80%". Viile din Vrancea, distruse de grindină