Furtuna violentă însoţită de grindină care s-a abătut vineri asupra judeţului Vrancea a făcut prăpăd în plantaţiile viticole. Sute de hectare de viţă de vie au fost afectate, iar fermierii sunt aproape de faliment.

O asigurare le-ar fi salvat culturile, însă, cei mai mulţi s-au bazat pe sistemul naţional antigrindină, nefuncţional de toamna anului trecut. Viticultorii au început să culeagă via afectată în speranța că pot recupera câteva roade.

Douăzeci de minute. Atât a durat ploaia cu gheaţă care a distrus nu mai puțin de 350 de hectare de viță de vie în comuna Cîrligele. Fără asigurări pentru culturi, oamenii fac acum bilanțul pierderilor și se chinuie să mai salveze din roade.

"Vreo 22 de hectare. Cam toată este afectată în proporţie de 70-80%.Ne-ar fi convenit foarte mult să avem asigurări. Am avut...pe urmă ne-am lăsat păgubaşi", a spus Aurel Cazacu, viticultor.

Pentru un singur hectar, viticultorii au investit milioane de lei. Toți banii s-au dus, acum, pe apa sâmbetei. Nici măcar despăgubirile de la autorităţi nu i-ar ajuta să acopere din pagube.

"Cu unu, două, trei, cinci milioane...poţi să acoperi un hectar? Un singur stropit pe mine mă costa 18,19 milioane la două săptămâni", a declarat Ion Zilişteanu, viticultor.

Ultima încercare a viticultorilor este să ducă puținii struguri culeși la producătorii de vin, în speranța că vor recupera măcar o parte din investiție.

