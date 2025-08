"Eşti surdă, ce dracu' ai?" Răspunsul unui dispecer al Poliţiei Călăraşi la apelul unei mame disperate

O mamă aflată în plin proces de divorț a sunat la Poliția din Călărași, disperată să îşi recupereze copilul. Deși are o hotărâre judecătorească executorie care îi dă dreptul să îl aibă în grijă, spune că nu l-a mai văzut de săptămâni întregi și că tatăl îl ține departe de ea. A cerut sprijin autorităților, însă s-a lovit de o reacție șocantă din partea dispecerului. Apelul a fost înregistrat!

Dispecer Poliţie Călăraşi: Ești surdă? Ești surdă? Ce dracu ai?

Mamă: Doamnă, dar de ce-mi vorbiți așa? De ce-mi vorbiți așa?!

Dispecer Poliţie Călăraşi: Păi ți-am vorbit o dată, de două ori, nu-nțelegi, zici că ești nebună!

Este reacția pe care un dispecer al poliției din Călărași o are când o mamă disperată sună să ceară ajutor. Iar atitudinea rece nu s-a oprit aici.

Dispecer al Poliţiei Călăraşi: Să vezi ce amendă-ți iei!

Femeie: Vreau să știu unde e copilul meu, în momentul ăsta! Am voie, ca mamă, să știu unde este copilul, doamna mea!

Dispecer al Poliţiei Călăraşi: Du-te și caută-l dacă vrei să știi unde e! Păi, dacă nu.

Femeie: Unde să-l caut, doamnă? Am căutat, ieri, prin tot Călărașiul.

"Eram foarte disperată, adică eu am sunat pentru ajutor"

Mama copilului are o hotărâre judecătorească executorie, care stabilește că, din punct de vedere legal, minorul ar trebui să locuiască cu ea până la finalizarea procesului sau până la pronunțarea unei decizii definitive. Cu toate acestea.

"Chiar nu mai pot! De două săptămâni să nu îţi vezi şi să nu îţi auzi copilul de 5 ani. O singură dată mi l-a dat la telefon şi copilul plângea. Am filmarea, am depus-o la judecătorie. Eram foarte disperată, adică eu am sunat pentru ajutor şi dumneaei o ţinea una şi bună cu "vă dau 20 de milioane amendă" M-am îngrijorat, ca orice mamă", a declarat femeia.

Pentru atitudinea dispecerului am cerut un punct de vedere oficial la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași. Responsabilii au demarat o anchetă.

Ce spune Poliţia

"În funcție de concluziile acestor verificări, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Facem precizarea că apelanta a apelat iniţial dispeceratul solicitând eliberarea unei copii a unui proces verbal întocmit într un caz anterior. Ulterior, femeia a revenit telefonic şi a semnalat faptul că minorul ar fi în pericol. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi în urma verificărilor efectuate, au stabilit că minorul nu se află în pericol, fiind la piscină cu tatăl său", Bianca Ghiveci - purtător de cuvânt IPJ Călărași.

Mama, în schimb, spune ca nu i s-a adus la cunoștință acest aspect.

Dispecer al Poliţiei Călăraşi: Nu răspunde la telefon e una, tu ai spus că e-n pericol!

Femeie: Păi și dacă e-n pericol?! Nu am pus că....

Dispecer al Poliţiei Călăraşi: Să vezi ce amendă îți iei! Pentru că suni degeaba! 20 de milioane îți iei!

Femeia a mers şi fizic la Poliție, pentru a depune plângere, apoi s-a îndreptat din nou spre locuința tatălui copilului alături de reprezentanţii de la protecţia copilului şi de poliţişti. Însă, fără rezultat. "În această situaţie, hotărârea este una executorie! În cazul în care pierdem un proces şi nu atacăm hotărârea, firesc ar fi să executăm benevol. În cazul de faţă, tatăl, pierzând procesul, ar trebui să predea copilul mamei", a declarat Andrei Ţone, avocat.

În fiecare an, zeci de mii de copii din România sunt prinși în mijlocul separărilor, divorțurilor sau disputelor pentru custodie, iar specialiștii trag un semnal de alarmă: nu divorțul în sine traumatizează copilul, ci felul în care este gestionat de adulți.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că reforma pensiilor speciale va fi aplicată până la capăt? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰