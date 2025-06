O replică a cutremurului de sâmbătă, de peste 7 grade pe Richter, a afectat şi un reactor al Centralei de la Cernavodă. Acesta a fost scenariul de azi din cadrul ConvEX-3, cel mai mare exerciţiu din lume în ceea ce priveşte capacitatea de răspuns în cazul unui accident nuclear. Mai multe victime contaminate au fost transportate cu elicoptere la spitale din Capitala, iar la Feteşti s-a instalat un punct de decontaminare. Simularea se face sub coordonarea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Potrivit exerciţiului, seismul a provocat pierderea agentului de răcire la Unitatea 1 de la Cernavodă. O persoană a fost contaminată cu radiaţii, iar una a fost rănită. S-a declanşat imediat starea de urgenţă la Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

"Măsurăm nivelul de radiaţii, facem analize, prognoze pe baza informaţiilor pe care le avem şi rezultatele sunt transpuse în produse de acest gen", spune Petre Min, şeful Centrului de Urgenţă al CNCAN.

Primele indicii au arătat că e scurgere de radiaţii, astfel că s-a ridicat un punct de decontaminare la Feteşti. Răniţii au fost transportaţi de urgenţă în Capitală.

Starea unuia dintre răniţii din accidentul de la Cernavodă s-a agravat, astfel că a fost solicitat un elicopter BlackHawk de la Bucureşti. În acelaşi timp, un alt elicopter SMURD a aterizat în urmă cu câteva minute şi va transporta pacienţii în stare gravă la două spitale din Capitală.

Pacienţii au ajuns la Spitalele Floreasca şi Universitar, unde au fost din nou decontaminaţi şi le-au fost asigurate circuite separate. "Am solicitat experți în zona medicală care să ne sfătuiască cum să abordăm. Și am solicitat identificarea de locuri pentru persoane contaminate major cu material radiologic. Avem limite; lipsa de experiență în acest domeniu până acum, motiv pentru care am solicitat sprijinul colegilor de la țările membre", a declarat Raed Arafat, director DSU.

La câteva ore de la incident, centrala a fost lovită de un atac cibernetic. A fost notificată imediat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, care a alertat mai departe ţările membre. "Se lucrează la remedierea situaţiei, sperăm că problemele tehnice de la această instalaţie să fie rezolvate, iar emisiile de radioacvitate să înceteze", spune Cantemir Ciurea-Ercău, preşedinte CNCAN.

Primele măsuri au fost luate pentru protejarea populaţiei, astfel că localităţile pe o rază de 3 km în jurul centralei au fost evacuate. La 10 ore de la incident însă, norul radioactiv se îndreaptă spre Bulgaria.

Exerciţiile ConvEX-3 şi SEISM se vor încheia mâine apoi vor fi prezentate primele concluzii.

