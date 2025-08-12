Experienţă inedită pe litoralul românesc. 50 de curioşi au devenit, la cerere, scafandri pentru o zi în portul Tomis din Constanţa. Forţele Navale Române au organziat un concurs cu premii în scufundări, ajutaţi de experţi militari.

În costumul de neopren care cântăreşte 25 de kilograme, Daniela, o studentă de 19 ani la Universitatea de Apărare Bucureşti, se pregăteşte de prima ei scufundare. "Nu am mai făcut astfel de sporturi extreme, dar îmi place adrenalina şi să explorez cât mai mult", a declarat Daniela Dumitrescu. Complet echipată şi emoţionată a sărit în apă şi Doina, o doamnă în vârstă de 48 de ani din Teleorman.

Demonstraţia a fost organizată de Centrul de Scafandri Constanţa

Cei care au explorat adâncurile au câştigat un concurs de întrebări de cunoştinţe generale şi din domeniul militar, organizat pe pagina de Facebook a Forţelor Navale Române. "O experienţă unică şi tare plăcută, nu mă aşteptam. Chiar m-am relaxat şi am reuşit să văd şi peştişorii şi scoicile şi fundul Mării Negre", a declarat Doina Borţun, o turistă venită din Teleorman.

"Ceea ce ţine de scufundare, colegii mei au avut grijă să le explice concurenţilor. Ce ţine de măsuri de siguranţă, de echipament, cum îţi ajustezi echipamentul, cum respiri sub apă", a declarat Cosmin Dobrescu, instructor centru de scafandri. Demonstraţia a fost organizată de Centrul de Scafandri Constanţa, ca un cadou în avans pentru public de Ziua Marinei.

