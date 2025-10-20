Explozia catastrofală i-a afectat şi pe locatari din blocurile vecine. Alimentarea cu gaze a fost oprită preventiv de vineri şi aşa a rămas, iar oamenii sunt nevoiţi să stea în frig şi fără apă caldă. Unii improvizează, alţii suportă. Iar apelurile către firma de gaze sunt praf în ochi: nimeni nu vine cu răspunsuri clare.

Trei zile fără gaz, fără răspunsuri şi fără explicaţii. Aşa trăiesc locatarii din blocurile vecine cu cel în care a avut loc explozia.

"Vineri seara s-a oprit, nu au pus niciun afiş că s-au oprit gazele, nici sigiliu acolo. Cu ce să mă încălzesc? Asta este la noi, asta e România", a mărturisit un pensionar.

"Avem aici un afiş care ne spune că vor pe 18 la ora 18 o să ne dea drumul, dar de atunci nu s-a întâmplat nimic, nu ne-a anunţat nimeni dacă o să mai primim", a spus un băiat.

"Ne tot ţine aşa, zi de zi, nu a venit nimeni, nu zice nimeni nimic. Toată lumea sună, dar nu răspunde absolut nimeni", a povestit un alt tânăr.

Iar atunci când un reprezentant al firmei de gaze preia apelul, răspunsul tot nu ajută.

Locatar: Avem copii mici acasă, avem familii, nu ne putem duce nespălaţi la muncă, noi avem centrală termică, eu ce pot să îi spun copilului, încălzesc apă la ce?

Reprezentant firmă: Eu vă cred dar să ştiţi că nici noi nu vă putem ajuta de aici.

Şi cum o problemă nu vine niciodată singură: "Administratora a zis că pe ea o radiază senzorii şi ea nu vrea senzori. Nimeni nu a venit să verifice, nimeni nu sună", a spus un locatar.

Iar singura soluţie, care nu îi încălzeşte, este să aştepte.

