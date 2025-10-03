"Vreau să-mi schimb mașina, să-mi ridic o casă de la zero, am vorbit deja cu meșterii… dar nu am banii încă!" – așa sună, în esență, mesajul Primăriei Galați atunci când vorbeşte despre modernizarea falezei Dunării, cea mai mare de pe întregul fluviu, de la izvor și până la vărsare.

Contractul, în valoare de 200 de milioane de lei, a fost semnat cu o asociere de firme, însă adevărata problemă este că finanţarea lipseşte. Ca proiectul să fie depus în câteva luni, trebuie să obţină mai întâi banii.

Faleza Dunării din Galați a fost construită în urmă cu 65 de ani, însă nu a fost modernizată niciodată. Deşi priveliştea este de vis, atât pe faleza superioară, cât și pe cea inferioară, dacă ne uităm mai atent.. se vede doar praful și uzura anilor. Abia acum, însă, primăria a decis că zona trebuie să fie refăcută din temelii.

Dacă randările prezentate de Primărie vor deveni realitate, la finalul proiectului faleza va fi de nerecunoscut. Aceasta va fi un spațiu complet reinventat, cu o înfățișare modernă, demnă de unul dintre cele mai frumoase locuri de pe Dunăre.

Contractul pentru executarea lucrărilor a fost deja semnat. Banii însă... urmează să vină.

Faleza Dunării din Galați se mândrește cu un record unic: este cea mai mare de pe întreg cursul fluviului, de la izvor și până la vărsare, cu o lungime de aproape patru kilometri.

