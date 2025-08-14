Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Fals poliţist, arestat după ce a bătut şi i-a furat banii din buzunar unui trecător, în Capitală

Un bărbat, care s-a dat drept polițist și a agresat un trecător pe un bulevard cunoscut din Capitală, i-a furat bani din buzunar și l-a lovit cu pumnii, a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, fiind recidivist.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 15:57
Fals poliţist, arestat după ce a bătut şi i-a furat banii din buzunar unui trecător, în Capitală - Shutterstock

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în 12 august, un procuror din cadrul instituţiei a pus în mişcare acţiunea penală împotriva unui recidivist pentru tâlhărie calificată comisă în stare de recidivă.

Din cercetări, a reieşit că, în noaptea de 11 spre 12 august, în timp ce se afla pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, din sectorul 4 al Capitalei, un bărbat care a pretins că este agent de poliţie l-a imobilizat pe un trecător, i-a băgat mâna în buzunar şi i-a furat 500 lei, după care l-a lovit cu pumnul în faţă ca să păstreze banii sustraşi.

La data de 12 august, inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore, după care a fost arestat preventiv, pentru tâlhărie calificată în stare de recidivă, decizie luată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

politie arest talharie bucuresti
Înapoi la Homepage
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist”
Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică”
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria?
Observator » Evenimente » Fals poliţist, arestat după ce a bătut şi i-a furat banii din buzunar unui trecător, în Capitală