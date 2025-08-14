Fals poliţist, arestat după ce a bătut şi i-a furat banii din buzunar unui trecător, în Capitală

Un bărbat, care s-a dat drept polițist și a agresat un trecător pe un bulevard cunoscut din Capitală, i-a furat bani din buzunar și l-a lovit cu pumnii, a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, fiind recidivist.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în 12 august, un procuror din cadrul instituţiei a pus în mişcare acţiunea penală împotriva unui recidivist pentru tâlhărie calificată comisă în stare de recidivă.

Din cercetări, a reieşit că, în noaptea de 11 spre 12 august, în timp ce se afla pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, din sectorul 4 al Capitalei, un bărbat care a pretins că este agent de poliţie l-a imobilizat pe un trecător, i-a băgat mâna în buzunar şi i-a furat 500 lei, după care l-a lovit cu pumnul în faţă ca să păstreze banii sustraşi.

La data de 12 august, inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore, după care a fost arestat preventiv, pentru tâlhărie calificată în stare de recidivă, decizie luată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

