Femeia care a fost înşelată de "Brad Pitt" a rămas fără casă şi a divorţat. Ea zice că nu regretă nimic

O femeie care a dat 700.000 de lire sterline unui escroc care se prefăcea a fi Brad Pitt a rămas fără casă și a divorțat - dar a spus că nu regretă deloc deciziile sale dintr-un motiv cheie.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 16:32
Femeia care a fost înşelată de "Brad Pitt" a rămas fără casă şi a divorţat. Ea zice că nu regretă nimic

Anne Deneuchatel, designer de interior, în vârstă de 53 de ani, a avut o aventură online cu un escroc care a folosit imagini și videoclipuri generate de inteligență artificială pentru a o convinge că vorbește cu vedeta americană.

În februarie 2023, cineva care se prefăcea a fi mama lui Brad i-a trimis Annei un mesaj pe Instagram. A doua zi, "Brad" a contactat-o personal, ceea ce a declanşat o aventură online de un an.

Apoi a divorțat de soțul ei și a început să trimită bani escrocului care se prefăcea a fi Brad. Anne a trimis peste 7.500 de lire sterline pentru "taxe vamale" pentru articole de lux și a transferat 50.500 de lire sterline pentru tratamentul cancerului renal.

Anne a spus că, deși a "costat-o", a crezut că ar putea "salva viața unui om", a relatat The Telegraph. Cu toate acestea, în 2024, Anne a văzut fotografii cu adevăratul Brad cu prietena lui, Ines de Ramon, și a început să afle adevărul.

Chiar și atunci, a căzut victima cuiva care se prefăcea a fi un agent FBI, care s-a oferit să o "salveze" din escrocherie dacă trimitea 4.200 de lire sterline.

În urma escrocheriei, Anne este acum falită și fără casă, a relatat The Sun. A fost forțată să se mute la o prietenă și a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-și acoperi cheltuielile avocațiale. Anne a depus o plângere la poliție şi o anchetă este în desfășurare cu privire la situație.

Canalul media francez TF1 a relatat că Anne a întâmpinat dificultăți de sănătate mintală după escrocherie, inclusiv depresie severă. De asemenea, a fost spitalizată pentru tratament. Cu toate acestea, femeia în vârstă de 53 de ani a spus că există totuși un aspect pozitiv al întregii afaceri - și anume divorțul de soțul ei.

Anne a declarat pentru Le Monde săptămâna aceasta că soțul ei milionar, înainte de escrocherie, era cu 19 ani mai mare decât ea și că locuiau împreună în Mauritius, într-o vilă la malul mării. Ea a spus că simţea că trăiește într-o "închisoare de aur" și a criticat modul în care soțul ei a tratat-o, conform Mirror.

Acum își spune povestea printr-o carte, Je ne serai plus un proie (Nu voi mai fi pradă).”

