Caz cumplit în Caraş Severin: o femeie a fost ucisă de propriul câine în curte sub ochii vecinilor. Animalul, dintr-o rasă nouă şi periculoasă, American Bully, a atacat-o din senin. Un poliţist a sărit în curte cu arma în mână ca să scoată victima din colţii animalului. Medicii au resuscitat-o aproape o oră, iar un elicopter a aterizat în mijlocul satului, dar toate eforturile de salvare au fost în zadar.

Clipele dramatice, imediat după atac, au fost surprinse de mai multe camere de supraveghere. Un bărbat anunţă tragedia. Poliţiştii ajung la scurt timp, însă animalul feroce nu poate fi îndepărtat de lângă femeie. "Poliţistul a sărit gardul, cu pistolul, pe ţeavă glonţ. A zis: 'Intraţi fără frică, că am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc'. Atunci au tăiat gardul la mine, au intrat patru persoane, au luat-o de la ambulanţă cu targa", a declarat o rudă de-a femeii. "Am intrat în grădina respectivă pentru a o lua pe doamna de jos, pe victimă. Încă avea puls, chiar i-am pus mâna pe gât. Ea, săraca, era inconștientă, sfâșiată. Se vedeau hainele rupte de pe ea", a declarat Cristian Dorin Ișfan, viceprimar Zorlențu Mare.

Femeia de 70 de ani a fost resuscitată aproape o oră în curtea vecinilor

Femeia de 70 de ani a fost resuscitată aproape o oră în curtea vecinilor. Un elicopter este trimis pentru a o prelua de urgenţă. Pilotul aterizează chiar în localitatea Zorlenţu Mare, pe şosea, în faţa curţii, pentru a câştiga timp, însă efortul este în zadar. Bătrâna a fost atacată şi ucisă de un câine din rasa American Bully. Animalul s-a năpustit asupra ei cât timp era în grădină şi a muşcat-o de mai multe ori. Tabloul cumplit i-a şocat pe vecini, mai ales că au văzut totul şi nu au putut interveni. "A prins-o câinele de picior şi nu i-a mai dat drumul. I-am dat sapa, zic bagă-i sapa în gură, să-i desfaci gura să scapi. Câinele a tras-o spre mijlocul grădinii. Am văzut că nu putem face nimic, am ţipat, nevasta, toţi vecinii", spune o rudă.

Câinele era deţinut legal, iar în acte proprietar era chiar bătrâna. În realitate, nepotul ei l-ar fi cumpărat şi avea grijă de el. Apropiaţii spun că băiatul prinsese frică după ce în urmă cu o lună l-ar fi muşcat şi pe el. "M-am dus la geam să-i spun să vină în grădină că bunica a fost atacată de câine. Am venit înapoi din stradă în grădină, el nu era aici. Am mai fugit o dată la geam, bă, du-te! A doua oară când am venit, a venit poliţistul, câinele nu mai era pe ea. El era urcat pe cabină la tractor, că era frică de câine că sare şi la el", spune o rudă. La două ore după atac, a fost chemată şi Poliţia Animalelor, împreună cu un medic veterinar. Câinele a fost tranchilizat şi eutanasiat. Crescătorii de la noi spun că rasa American Bully nu este periculoasă, asta deşi în multe ţări e interzisă.

Ce prevede legea pentru stăpânii unor astfel de câini

"Este o rasă dedicată stăpânului. Trup şi suflet! Atacă doar în momentul în care este în pericol în jurul stăpânului sau se simte el atacat", a declarat Hannelore Ulrich, crescătoare de Amercian Bully. "Sunt câini de companie, la urma urmei, dacă sunt selecționați corect. Pot fi câini companioni foarte buni. Au și calități de câini de pază. Sunt câni care au un potențial agresiv mai mare decât restul câinilor", a declarat Alex Davidescu, instructor Asociaţia Chinologică Română. Asociaţia Chinologică Română nu recunoaşte American Bully drept o rasă canină, o consideră un mix al raselor de tip bull. Chiar şi aşa, câinii sunt supuşi regulilor animalelor periculoase.

Conform legii, există două categorii de câini periculoși sau agresivi, iar deţinerea lor vine cu reguli stricte: vârsta minimă a proprietarului, acte, carnet de sănătate, microcip, înregistrare, botniță și lesă în spații publice. Pentru Categoriile cele mai restrictive, este interzisă reproducerea și comercializarea fără pedigree recunoscut. American Bully este o rasă dezvoltată în anii '90 în Statele Unite, cu scopul de a obține un câine musculos, impunător, dar cutemperament blând. În Marea Britanie, în urma unei serii de atacuri mortale asupra oamenilor, a fost interzisă deţinerea câinilor American Bully în februarie 2024.

