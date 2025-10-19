Toamna se numără dovlecii. Parcurile din ţară s-au transformat în locuri de poveste, cu miros de plăcinte aburinde și scorțișoară, unde cei mici s-au bucurat de ateliere creative, iar cei mari au profitat din plin de bunătățile pregătite de artizani.

Capitala e portocalie in sezonul dovlecilor. În mai multe parcuri din oraş, părinţi şi copii au iesit să se bucure de toamnă şi de bunătăţile ei.

Copiii au pictat şi au sculptat dovleci și i-au transformat în personajele lor preferate. Iar parintii au intrat cu bucurie in jocul lor. Iar mirosul plăcintelor cu dovleac a fost irezistibil pentru toţi, in ciuda preţurilor. O felie costă între 8 şi 10 lei.

"Am stat ceva la coadă, dar sper să merite gustul. Cred ca am stat un sfert de oră".

Articolul continuă după reclamă

"Sunt și mulți bătrâni care nu prea îşi mai permit să-și ia o plăcintă, dar au stat la coadă. Au avut curaj să încerce, dar da, prețurile sunt din ce în ce mai mari, din păcate", spun oamenii.

Dovleacul s-a vândut cu 10 lei kilogramul

Peste 4 tone au fost sculptaţi la festival. Cei care au venit au vut la dispoziţie ateliere, activităţi pe alese, dar şi delicatese de sezon.

"Undeva la 30.000 de persoane au vizitat festivalul şi ne bucurăm că e o vreme bună, zi perfectă de ieşit în natură", spune Alexandra Dinu, organizator.

Într-un alt colț al ţării, aceeaşi atmosferă. Mari, rotunzi și bine copți, dovlecii sunt şi la Craiova la mare căutare.

"Folosesc și copt pentru copii că e foarte bun", spune o clientă.

"El este o vedetă nespusă și secretă și în cofetărie. Ajută foarte mult la îndulcirea preparatelor, ajută foarte mult la colorarea lor, putem să facem și o pudră de dovleac", spune Mihaela Ruxanda, cofetar.

Și cum imaginaţia nu are limite, dovleacul a ajuns și în ceașca de cafea. "Pumpkin Spice Latte" a devenit băutura sezonului.

Şi la Bistriţa, dovleacul a fost vedeta acestui weekend.

"Să vină lumea aici să vadă, le vom povești tuturor care vin aici care este secretul. E cu voie bună, în primul rând, acesta este un mare secret", spune un comerciant.

România a avut anul trecut o producție de peste 12.000 de tone de dovleci.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰