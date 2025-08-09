De la soiuri rare, la roșii gigant cultivate cu grijă în grădinile românești. Festivalul Tomatelor de la Muzeul Satului a adunat laolaltă colecţionari de soiuri rare şi pasionaţi de gusturi inedite. Pofticioşii au putut doar să guste şi să cumpere seminţe. Puţinii producători care au vândut şi tomate au cerut între 15 şi 20 de lei pe kilogram.

Festivalul Tomatelor a adunat zeci de producători și colecționari de semințe din toată țara. Pe standuri s-au găsit sute de soiuri de roșii de la cele mici și rotunde până la exemplare uriașe, în culori variate: roșu, galben, portocaliu, verde și violet.

Reporter Observator: Spuneţi-mi ce vă aduce la București?

Nicolae Radu, grădinar: Pasiunea.

Reporter Observator: Când a început pasiunea?

Nicolae Radu: În urmă cu vreo 9 ani. Tot la un târg din ăsta, mi-au plăcut roşiile, am scos seminţele şi așa a început nebunia. Toate sunt bune și gustoase.

Un alt cultivator a venit din Constanța. El a dus gustul roşiilor româneşti și peste granițele țării.

"De 10 ani fac asta. Pasiunea pentru tomate ne-a dus și la Bruxelles", a povestit Florin Bidasca.

Explozie de culori, arome și soiuri rare de roșii românești

Clienții au fost încântați, în piețe nu găsesc o asemenea ofertă.

"Asta am și urmărit, îmi plac cel mai mult cele verzi. Asta căutăm și când mergem în piaţă, soiuri mai puțin cunoscute", a spus o persoană.

"Am venit să admirăm roşiile. Există peste 10.000 de soiuri de roşii și nu știam. Celui mic îi place că primește de la fiecare stand câte o roșie", a mai adăugat un cumpărător.

Mulţi au profitat de ocazie pentru a-și completa colecția din grădină cu soiuri și specii rare.

"Am primit niște semințe de tomate. Am primit de la doamna niște semințe bătrânești. Gogoşar roşu, de Secuieni. Noi suntem din Târgoviște şi am venit direct", a spus o femeie.

Festivalul Tomatelor la Muzeul Satului

Festivalul tomatelor s-a ținut într-un decor autentic, la Muzeul Satului.

"Participanţii sunt pasionați de tomate, și nu numai, unii sunt cu flori, alții sunt cu diverse plante aromatice, sunt și meșteri populari", a explicat Claudia Radu, organizator.

"Foarte multă lume a auzit de acest festival și vin rânduri, rânduri. Chiar am văzut autocare in fața muzeului. Nu se poate agricultura sau mica agricultura fără sat. Avem foarte multe case unde avem mici grădinuţe", a subliniat Iulia Balaci, director de comunicare și educație muzeală.

Românii consumă, în medie, între 30 și 40 de kilograme de roșii pe an.

