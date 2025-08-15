Spiritul medieval a cuprins municipiul Suceava! Cavaleri, domnițe, străjeri şi zeci de cai au putut fi admiraţi pe străzi, la cea mai mare paradă, care a deschis Festivalul de artă medievală Ștefan cel Mare. Şi acesta este doar începutul. Pentru suceveni urmează trei zile în care pot să redescopere istoria într-un mod cu totul unic.

Este îndemnul care a deschis Festivalul de artă medievală Ștefan cel Mare. La ediția din acest an participă trupe din 8 țări, care s-au pregătit luni la rând să ofere spectacole pline de magie.

"Sunt angrenaţi peste 500 de domniţe şi cavaleri veniţi din colţurile Lumii, ale zării. Este o manifestare de reală valoare şi cu siguranţă această manifestare va creşte în viitor", a spus Nicolae Robu, vicepreședinte CJ Suceava.

În paradă au fost incluşi și 52 de cai spectaculoși.

"Avem 13 călăreţi, fete toate, între 8 şi 15-16 ani, fete care lucrează intens cu aceste animăluţe nobile şi ne bucurăm să vedem reacţiile sucevenilor când văd o formaţie toată din prinţese", a spus un participant.

Show-ul impresionant a continuat şi după lăsarea serii.

"Timp de aproape două ore străzile municipiului Suceava au devenit o adevărată carte de istorie. Pe întreg traseul de peste cinci kilometri, mii de oameni au ieşit să admire impresionanta paradă", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

Festivalul de Artă Medievală este deja un eveniment cu tradiție. Cei mai impresionaţi sunt, ca de fiecare dată, cei mici.

Zilele acestea nu vor lipsi dansurile, show-urile cu foc şi lasere, atelierele de gastronomie medievală, dar si cele de artă textilă sau fierărie. În total, peste 200 de spectacole fabuloase vor aduce istoria direct pe străzile oraşului.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰