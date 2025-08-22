Este alertă în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, după ce o copilă de 11 ani a fost dată dispărută. Ramona Mirela Sibinescu a plecat ieri după-amiză de la locuința sa, din satul Burila Mică și nu s-a mai întors.

Autoritățile din județul Mehedinți sunt în alertă după ce o fetiță de 11 ani, aflată în plasament, a fost dată dispărută. Este vorba despre Ramona Mirela Sibinescu, care a plecat ieri după-amiază de la locuința sa din satul Burila Mică și nu s-a mai întors.

Semnalmentele copilei

Ramona are păr blond și ochi albaștri. În momentul dispariției, purta o rochie albastru cu alb și era desculță. Potrivit anchetatorilor, fetița este cunoscută cu afecțiuni medicale, ceea ce face ca situația să fie și mai îngrijorătoare.

Polițiștii cer sprijinul cetățenilor: oricine are informații despre Ramona este rugat să sune de urgență la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

