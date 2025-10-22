Caz şocant în Constanţa. O fetiţă de numai 6 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a intoxicat cu o substanță folosită pentru deparazitarea animalelor.

Copila ar fi fost spălată pe cap de părinți cu soluția toxică, o practică des întâlnită în mediul rural, dar extrem de periculoasă. Din fericire, copila se află acum în stare stabilă, dar rămâne internată.

Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a întâmplat totul și atrag atenția că produsele folosite în gospodărie pentru tratarea sau deparazitarea animalelor pot fi fatale pentru oameni.

Anul trecut, o fetiţă de trei ani din judeţul Sălaj a murit după ce a fost spălată cu o substanţă similară.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰