Video Fetiţă de 6 ani, în stare critică la spital după ce a fost spălată pe cap cu o soluţie de deparazitat animale

Caz şocant în Constanţa. O fetiţă de numai 6 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a intoxicat cu o substanță folosită pentru deparazitarea animalelor.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 08:16

Copila ar fi fost spălată pe cap de părinți cu soluția toxică, o practică des întâlnită în mediul rural, dar extrem de periculoasă. Din fericire, copila se află acum în stare stabilă, dar rămâne internată.

Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a întâmplat totul și atrag atenția că produsele folosite în gospodărie pentru tratarea sau deparazitarea animalelor pot fi fatale pentru oameni.

Anul trecut, o fetiţă de trei ani din judeţul Sălaj a murit după ce a fost spălată cu o substanţă similară.

Redactia Observator
Redactia Observator

