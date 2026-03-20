Caz cumplit de abuz în judeţul Cluj: o copilă de numai 9 ani, bătută şi sechestrată de familia care o trata ca pe o sclavă, a ajuns la spital şi, în sfârşit, în atenţia Direcţiei de Asistenţă Socială Cluj. Deşi familia se afla în evidenţa asistenţilor sociali, iar fata nu mai trecuse din decembrie pe la şcoală, autorităţile locale ridică din umeri şi spun că, la ultima verificare, fata era bine îngrijită, pentru că avea ce să mănânce. În realitate era ţinută închisă în casă, trezită cu noaptea în cap şi forţată să muncească. Vecinii ar fi încercat periodic să sesizeze violenţele din familie, însă fără rezultat. Fata a fost abia acum luată de urgenţă din familie şi părinţii decăzuţi din drepturi. Culmea absurdului e că rămân însă părinţi pentru sora copilei, o fetiţă de numai 4 ani.

"Mi-a zis că e bătută. Că o închide în casă, că nu are voie să iasă afară.", spune o vecină.

Fiecare zi era un coşmar pentru fetiţa de 9 ani. De dimineaţă până seara. Închisă în casă, copila era tratată ca un sclav de propria mamă şi de iubitul ei. La vârsta la care alte fete se joacă cu păpuşile, ea trebuia să gătească şi să se ocupe de gospodărie.

În caz contrar, urmau bătăi crunte. Aşa s-a întâmplat şi ultima dată: cei doi adulţi au început să o lovească pentru că a uitat să anunţe că s-a terminat gazul din butelie.

Vecină: Zice: toată noaptea m-au bătut iar. Şi-am ieşit pe geam.

Reporter: Mama n-o apără?

Vecină: A zis că maică-sa o bate mai mult.

Imediat, vecinii au alertat autorităţile. Au venit poliţişti, medici, iar fata a ajuns la spital. După tot ce s-a întâmplat, cei de la Protecţia Copiului au hotărât să o ia din familie pe fata de 9 ani. Sora ei de doar patru ani a rămas în casa groazei.

"Confirmăm existenţa abuzului fizic. De ieri, s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă pentru fetiţă. În familie mai există o fetiţă de 4 ani. Nu avem suspiciuni vis-a-vis de integritatea fizică a acestei fetiţe, dar cazul rămâne în monitorizare, în colaborare cu autorităţile locale.", explică Alina Chiorean, purtătorul de cuvânt al DGASPC CLUJ.

Culmea, tot sub monitorizare a fost până acum şi fata de 9 ani care fost luată abia acum de lângă adulţii care au bătut-o şi abuzat-o.

"Nu-i prima dată când se întâmplă asta. De atâţia ani îşi bate copiii. Şi la mine în casă, pe cea mică o bătea, a pus-o pe genunchi şi îi dădea cu pumnii şi am scos-o afară din casă. Deci nu e prima dată.", relatează un vecin.

În ultimul an, vecinii au făcut mai multe sesizări la primărie pentru că fetița era încuiată în casă și bătută, dar la controale, asistenta socială verifica doar dacă familia are suficientă mâncare. În plus, de cele mai multe ori, după sesizări, mama era chemată la primărie, în loc ca inspectorii să se deplaseze la domiciliul familiei.

La ultimul control la domiciliu, din ianuarie, asistenţii notau că fetiţa este bine îngrijită.

"Tot timpul aveau mâncare. Nu se înţelege bine mama copilului cu vecinii şi din cauza asta are multe sesizări.", adaugă Claudia Budiu, asistentă socială.

Înaintea fiecărei inspecţii fata ar fi fost instruită de mamă să nu reclame abuzurile, sub ameninţarea că dacă vorbeşte, va fi dusă într-un centru de plasament, unde va fi bătută şi înfometată. Controale ar fi avut loc şi la şcoală, unde fata nu a mai fost lăsată să meargă de la începutul lunii decembrie. Şi cei de acolo au justificări.

"Am crezut că fiind perioada de iarnă a răcită şi va veni. N-a mai venit. Mai venea zgâriată la faţă şi am întrebat-o. A zis că nu a fost bătută, doar a căzut, s-a zgâriat. Julituri pe mâini şi lumea vorbea că ar fi bătută.", precizează Delia Vamoş, învăţătoarea fetei.

Mama fetei şi iubitul ei sunt audiaţi de poliţişti şi aşteaptă să vadă ce măsuri se vor lua. Cazul de la Cluj este un semnal de alarmă pentru autorităţi şi pentru noi toţi. Cifrele oficiale spun că anual, în România, peste 20 de mii de copii sunt victime ale abuzului, neglijenţei sau exploatării.

Tăcerea cunoscuţilor sau a vecinilor e de multe ori complice. La fel şi lipsa de măsuri din partea statului.

