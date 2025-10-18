Descoperire şocantă a anchetatorilor în cazul crimei din Berceni. După audieri maraton, poliţiştii au scos la iveală faptă că fiica femeii, o adolescentă de 14 ani, a pus la cale moartea mamei sale şi l-a convins pe iubitul ei să pună planul în aplicare. Femeia a fost găsită îngropată într-o pădure de la marginea orașului, după zile de căutări. La audieri tânărul a recunoscut că el a fost cel care a ucis-o pe femeie. Cei doi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Un caz de dispariţie s-a transformat într-unul de crimă. Ce s-a întâmplat în apartament pare un scenariu desprins dintr-un film de groază. Conform procurorilor, crima a avut loc în urmă cu aproape o lună.

Crimă cu sânge rece, pusă la cale de fiica adoptivă şi iubitul ei

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În urma cu cateva zile, mama a fost dată dispărută de o rudă pentru că nu răspundea la telefon. Ba chiar s-a dus la ea acasă, în apartamentul din Berceni, unde a găsit-o pe fiica adoptivă, în timp ce făcea curăţenie cu mai mulţi prieteni. Adolescenta ar fi spus că mama sa a plecat să-şi caute de lucru.

"A fost casa plină de băieţi. Ea a avut un prieten, cred că mai mare, vorbea pe aici lumea. Nu prea se ducea la şcoală", a povestit un localnic.

Vecinii au auzit zgomote în noaptea crimei

Vecinii spun că, într-una dintre seri, s-ar fi auzit zgomote din locuinţa femeii. Surse Observator spun că tânărul de 20 de ani ar fi fost de mai multe ori agresiv cu mama fetei.

"Ferească Dumnezeu de lucrurile acestea care se întâmplă. A fost ceva în familie", a spus o vecină.

Cunoscuţii susţin că relația dintre mamă și fiica ei adoptivă nu era una bună. Iar tensiunile au escaladat pentru că femeia nu ar fi fost de acord cu relaţia dintre copilă şi iubitul ei. Cei doi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Pentru acuzația de omor calificat cu premeditare, tânărul de 20 de ani riscă o pedeapsă cu închisoarea între 15 și 25 de ani sau chiar detenție pe viață. În cazul fetei, pedeapsa poate fi internarea într-un centru de detenție pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰