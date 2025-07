Totul s-a produs pe plaja Gostinu din județul Giurgiu. Cei doi părinți au venit împreună cu familia și cu fetița lor în vârstă de doar 9 luni să se relaxeze.

Mama a intrat în apă cu bebelușul. O ținea în brațe pe cea mică, moment în care a intrat într-o groapă și a fost luată de curenții puternici. Tatăl fetiței a văzut scena de pe mal și a sărit să o salveze pe cea mică. A reușit să o țină la suprafață până când a fost luată de un alt salvator, moment în care și tânărul de 26 de ani a fost tras de curenți.

Tragedie pe Dunăre, tineri părinţi luaţi de ape. Bebeluşul lor, salvat în ultima clipă

Imediat au început căutările. Ieri, la o zi după nenorocire, prima care a fost găsită de scafandri a fost mama în vârstă de 20 de ani. Din păcate, fără viață. Iar în această dimineață a fost găsit și tatăl bebelușului. De asemenea, decedat.

Acum, copila se află în grija familiei, în afara oricărui pericol.

De altfel, prefectul județului a transmis că cere controale amănunțite în ceea ce privește plajele neamenajate și neautorizate din Giurgiu, pentru ca astfel de tragedii să fie evitate. Într-o postare pe Facebook, Ion Ghimpețeanu spune că, în ciuda atenționărilor, "plaja insalubră și neamenajată de la Gostinu este un miraj pentru turiștii de ocazie care nu realizează pericolele la care se expun".

"O tragedie imensă s-a petrecut ieri după amiază la plaja neautorizată de la Gostinu. Doi tineri soț și soție s-au înecat în Dunăre luați de curenți, deși se aflau în apă mică, sub un metru ,împreună cu fiica lor și alte două persoane. Astăzi, m-am deplasat de urgență la această plajă care produce frecvent victime. Am descoperit terase neconforme, puncte sanitare închise maldăre de gunoaie și bineînțeles scafandrii care căutau cu îndârjire trupurile celor dispăruți sub apă de ieri după-amiază.

Am fost acolo și am vorbit cu familia victimelor înainte și după ce trupul fiicei lor de 21 de ani a fost scos din apă de scafandri. Mi s-a rupt sufletul când am văzut chipul fetiței orfane de ambii părinți. În ciuda atenționărilor de până acum plaja insalubră și neamenajată de la Gostinu este un miraj pentru turiștii de ocazie care nu realizează pericolele la care se expun . În urmă cu doar câteva zile, un turist în stare de ebrietate și-a lovit propriul copil cu skyjetul. Așa ceva nu mai poate continua . Vă promit ca am să opresc acest fenomen aducător de tragedii", a scris Ghimpețeanu pe Facebook.

Polițiştii au deschis o anchetă în acest caz.

