"O tragedie imensă". Doi tineri, soţ şi soţie, s-au înecat în Dunăre, luaţi de curenţi împreună cu fetiţa lor

Miercuri, după o zi de căutări, scafandrii au găsit trupul fără viaţă al mamei de 20 de ani.

"În urma căutărilor efectuate cu barca pe Dunăre, tânăra în vârstă de 20 de ani a fost găsită. Aceasta se afla la suprafața apei, la 5-6 m de mal și la aproximativ un km în aval de zona în care a fost văzută ultima dată. În locul respectiv apa are o adâncime de circa 3-4 metri. Echipajul SAJ prezent a constatat decesul acesteia", au transmis reprezentanţii ISU Giurgiu.

Iar în această dimineaţă, după două zile de căutări intense, echipele de pompieri și scafandri giurgiuveni au reușit, în cele din urmă, să recupereze și cadavrul tânărului de 26 de ani. "Tânărul în vârstă de 26 de ani a fost găsit, în urmă cu puțin timp, la aproximativ 1,5 km în aval de zona în care a fost văzut ultima dată. Acesta se afla la suprafața apei, la 3-4 m de mal", anunță ISU Giurgiu.

Prefectul din Giurgiu: Mi s-a rupt sufletul când am văzut chipul fetiței orfane de ambii părinți

În urma tragediei, prefectul județului Giurgiu a convocat o ședință de urgență pentru a elabora un plan de măsuri de evitare a pericolelor pe acest domeniu și chiar de a închide plaja de la Gostinu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, prefectul Ion Ghimpețeanu spune că, în ciuda atenționărilor de până acum "plaja insalubră și neamenajată de la Gostinu este un miraj pentru turiștii de ocazie care nu realizează pericolele la care se expun".

"O tragedie imensă s-a petrecut ieri după amiază la plaja neautorizată de la Gostinu. Doi tineri soț și soție s-au înecat în Dunăre luați de curenți, deși se aflau în apă mică, sub un metru ,împreună cu fiica lor și alte două persoane. Astăzi, m-am deplasat de urgență la această plajă care produce frecvent victime. Am descoperit terase neconforme, puncte sanitare închise maldăre de gunoaie și bineînțeles scafandrii care căutau cu îndârjire trupurile celor dispăruți sub apă de ieri după-amiază.

Am fost acolo și am vorbit cu familia victimelor înainte și după ce trupul fiicei lor de 21 de ani a fost scos din apă de scafandri. Mi s-a rupt sufletul când am văzut chipul fetiței orfane de ambii părinți. În ciuda atenționărilor de până acum plaja insalubră și neamenajată de la Gostinu este un miraj pentru turiștii de ocazie care nu realizează pericolele la care se expun . În urmă cu doar câteva zile, un turist în stare de ebrietate și-a lovit propriul copil cu skyjetul. Așa ceva nu mai poate continua . Vă promit ca am să opresc acest fenomen aducător de tragedii", a scris Ghimpețeanu pe Facebook.

Reamintim că, marți, un grup format din patru adulți și un copil a fost la scăldat, în apele Dunării, în zona localității Gostinu din Giurgiu, iar doi dintre adulți, o fată și un băiat, au fost de negăsit.

Polițiştii au deschis o anchetă în acest caz.

