O româncă din Italia a ajuns în atenţia poliţiştilor, după ce copilul ei de doi ani a căzut din maşină în timpul mersului.

Mama dă vina pe fratele băiatului, în vârstă de trei ani, care i-ar fi decuplat centura de siguranţă şi a deschis portiera. În acest timp, poliţiştii nu cred că micuţii purtau centurile şi acuză femeia că nu avea scaune speciale pentru copii. Copilul s-a ales cu câteva răni în urma incidentului şi este acum internat într-un spital din Roma.

Versiunea șoferului, sub semnul întrebării

Între timp, poliția a început să aibă îndoieli cu privire la declarațiile șoferului, un cetățean român în vârstă de 39 de ani, prieten de familie al tinerei perechi de părinți ai copilului și ai frățiorului său de trei ani și jumătate, care au sosit în Italia din România în urmă cu doar două luni și locuiesc în Canepina. La solicitarea agenților de la Poliția Judiciară de a inspecta vehiculul, aceștia nu au găsit niciun scaun auto pentru copii. "Le folosim la comun, între familii", a încercat să explice bărbatul. Totuși, versiunea sa a fost pusă sub semnul întrebării. Deocamdată, nici el, nici mama copiilor, aflată pe locul din dreapta în Nissan, alături de bărbat nu au fost puși sub acuzare, însă situația s-ar putea schimba în urma raportului transmis de poliție Parchetului din Viterbo, relatează Corriere della Sera.

Sesizați de medici, agenții de la Poliția Judiciară au demarat o anchetă pentru a elimina posibilitatea ca micuțul să fi fost aruncat intenționat din mașină sau ca acesta să fi fost victima unor agresiuni. Până în acest moment, în urma audierilor părinților și ale șoferului, nu au fost descoperite indicii care să confirme aceste suspiciuni.

