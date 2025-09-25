Forţele Navale Române îşi întăresc flota. Vânătorul de mine "Căpitan Constantin Dumitrescu" a ridicat ancora din portul scoţian, iar acum se îndreaptă spre România.

La bord se află nu mai puţin de 40 de marinari militari care vor naviga până în Portul Constanţa, unde nava va acosta la începutul lunii noimebrie. Noua achiziţie are misiunea de a proteja rutele de navigaţie din Marea Neagră, o zonă strategică pentru NATO. Vânătorul de mine este a doua navă prevăzută să fie livrată prin acordul de tip guvern la guvern, încheiat între România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Forțele Navale Române au anunțat, potrivit CTnews.ro, că echipajul vânătorului de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" a finalizat instruirea atât în Regatul Unit al Marii Britanii, cât și în țară, la bordul navei M 270 "Sublocotenent Ion Ghiculescu". După pregătire, marinarii au obținut certificarea Fleet Operational Standards and Training (FOST), structura Marinei Regale Britanice responsabilă cu evaluarea echipajelor navelor militare.

Nava "Căpitan Constantin Dumitrescu", intrată în serviciul Forțelor Navale pe 4 august, este comandată de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău. Fostul HMS PEMBROKE din Marina Regală Britanică este a doua navă livrată prin acordul guvern–guvern dintre România și Regatul Unit.

Vânătorul de mine face parte din clasa Sandown, are un deplasament de 600 de tone, o lungime de 52,7 metri, o lățime de 10,5 metri și un pescaj de 2,4 metri. Nava este dotată cu echipamente de luptă contra minelor marine (MCM) și este interoperabilă cu structurile NATO, notează CTnews.ro.

