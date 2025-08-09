FOTO. Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav la un raliu

Marco Leo, fiul regretatului Mihai Leu, decedat în urmă ceva mai o lună, a fost implicat într-un accident grav în timp ce participa la un raliu în România.

FOTO. Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident cumplit la un raliu - Renaşterea Bănăţeană

Accident grav petrecut în această dimineaţă, în sesiunea de calificări la raliul Timişoarei. Marco Leu, fiul fostului mare pugilist Mihai Leu, a fost implicat. Maşina în care se afla alături de copilotul său a lovit un obstacol de pe marginea drumului şi a fost grav avariată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Copilotul lui Marco Leu, transportat la spital

Potrivit primelor informaţii, copilotul lui Marco Leu a fost transportat de urgenţă la un spital din apropiere. Marco Leu a fost şi el uşor rănit, dar nu a necesitat transport la spital.

Marco Leu, primul pilot al zilei

Fiul lui Mihai Leu a fost în această dimineaţă primul pilot care a ieşit pe traseul Super Rally Timişoara. Potrivit informaţiilor din acest moment, raliul a fost oprit temporar.

La Super Rally Timişoara s-au înscris 26 de piloţi.

Mihai Leu a murit în urmă cu o lună

Regretatul pugilist român, fost campion mondial, Mihai Leu a încetat din viaţă pe data de 1 iulie 2025 la Institutul Fundeni din Capitală. El a fost înmormântat în oraşul natal, Hunedoara.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord să retrageți, la pensionare, doar 25% din suma acumulată în Pilonul II? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰