FOTO. Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav la un raliu
Marco Leo, fiul regretatului Mihai Leu, decedat în urmă ceva mai o lună, a fost implicat într-un accident grav în timp ce participa la un raliu în România.
Accident grav petrecut în această dimineaţă, în sesiunea de calificări la raliul Timişoarei. Marco Leu, fiul fostului mare pugilist Mihai Leu, a fost implicat. Maşina în care se afla alături de copilotul său a lovit un obstacol de pe marginea drumului şi a fost grav avariată.
Copilotul lui Marco Leu, transportat la spital
Potrivit primelor informaţii, copilotul lui Marco Leu a fost transportat de urgenţă la un spital din apropiere. Marco Leu a fost şi el uşor rănit, dar nu a necesitat transport la spital.
Marco Leu, primul pilot al zilei
Fiul lui Mihai Leu a fost în această dimineaţă primul pilot care a ieşit pe traseul Super Rally Timişoara. Potrivit informaţiilor din acest moment, raliul a fost oprit temporar.
La Super Rally Timişoara s-au înscris 26 de piloţi.
Mihai Leu a murit în urmă cu o lună
Regretatul pugilist român, fost campion mondial, Mihai Leu a încetat din viaţă pe data de 1 iulie 2025 la Institutul Fundeni din Capitală. El a fost înmormântat în oraşul natal, Hunedoara.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰