Atriumul Bibliotecii Naționale a devenit gazda unei expoziții impresionante, cu proiecții imersive, şi cu peste 100 de lucrări expuse de participanți de toate vârstele. 150 de ani de la înființarea Societății de Geografie din România sunt sărbătoriți printr-o ediție aniversară care îmbină arta fotografică cu tehnologia.

Natura, tradiția și emoția se întâlnesc sub același acoperiș la Fotogeografica 2025, Salonul Național de Fotografie care transformă anul acesta Biblioteca Națională într-un spectacol vizual complet.

"Fotogeografica e un brand recunoscut, mulţi îşi trec această reuşită la CV-ul personal. De la patrimoniul natural, tot ce înseamnă patrimoniu material şi imaterial, de la biserici, cetăţi, situri arheologice, tradiţii, obiceiuri. Apoi la secţiunea peisaj natural înseamnă numai peisaj natural, ce înseamnă geologie, fenomene climatice, fenomene meteo extreme până la fotografia mai greoaie, realizată Wild life", spune Paul Bordaş, organizator.

Conceptut inițial, Fotogeografica a fost un concurs pentru tinerii pasionați de fotografie. De la ediția jubiliară de 25 de ani, organizatorii au introdus și secțiunea Open, Tineri fără vârstă, care oferă astfel tuturor fotografilor șansa de a expune alături de noile generații.

"Sunt foarte multe fotografii bune, din ce în ce mai bune, în fiecare an la fotogeografica, ceea ce ne face munca foarte interesantă", spune Gabriel Şerban, juriu.

Iar lucrările premiate spun povești subtile.

"Fotografia în sine să o fac nu a durat prea mult dar să ajung la locaţie a cam durat fiindcă este la o altitudine de 1800 de metri. Este specială fiindcă îmi place să spun că arată modul în care iarna sculptează", spune Laszlo Potozky, câştigător locul 2.

Fiecare creaţie este un univers nelimitat

"Este fotografia care a câştigat premiul I la această competiţie. Costumul din imagine este specific Iaşiului, iar fetiţa din imagine a venit cu această broboadă care aparţine bunicii ei, şi cu această icoană, tot foarte veche, aparţinând celeilalte bunici, şi şi-a dorit o imagine închinată bunicilor ei", spune Cornelia Gherguţ, câştigător.

"Eu fac fotografie de la 12 ani şi particip la acest concurs deja de 4 ani, aşa că cumva toate fotografiile mele au ca scop acest concurs şi participarea şi sunt onorată sa fie al 2 lea an în care câştig şi premii. În cazul acestei fotografii a fost vorba de spontaneitate şi de surprinderea acelui cadru care îţi apare chiar în momentul în care vine animalul sau când prinzi o rază de lumină oportună pentru tine", spune Alexandra Ioana Grigore, câştigător.

Expoziția poate fi vizitată gratuit până pe 12 noiembrie, în Atriumul Bibliotecii Naționale.

