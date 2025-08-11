Antena Meniu Search
Recoltarea cătinei, supranumită „ginsengul românesc“ şi vaccinul natural împotriva răcelii, este în toi. Micile fructe portocalii conţin de 10 ori mai multă vitamina C decât citricele şi aduc tot mai mult profit şi fermierilor, şi celor care le vând pe post de medicamente naturiste. 

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 20:04

Ascunse printre ramuri pline de ţepi, boabele de cătină sunt un cocktail de vitamine şi antioxidanţi. Pentru că cererea este mare, Virgil Sandu şi-a extins ferma de lângă Iaşi - se aşteaptă să încaseze peste 140.000 de lei anul acesta. 

"Am mărit suprafața de cătin anul acesta cu încă un hectar, aveam doar 4, două le recoltăm într-un an, 2 într-un an undeva la 4 tone estimăm anul ăsta. Anul trecut n-am recoltat nici măcar 2 tone", a declarat Virgil Sandu, cultivator.

Un kilogram ajunge la 35 de lei 

Fructele de cătină costă 35 de lei kilogramul, iar siropurile, 40-50 de lei. 

"Cel mai popular e siropul de cătină, îndulcit cu miere naturală, presată la rece, avem așa la la 35 de lei jumătate de litru, iar apoi cătina naturală pusă în miere de albine, puțin mai acrișoară, sau pulberea de cătină care se păstrează mai ușor, se poate consuma într-un ceai, într-un smoothie, într-o salată", a declarat Florin Lungu, cultivator.

Acesta este cel mai cunoscut și vechi remediu împotriva răcelii. Ajută la creșterea sistemului imunitar și îl consumăm de mici, ne învață bunicii cum să îl facem. Este cătină cu miere de albine și atât. Desigur, pentru copii avem în prezent și această variantă, sirop de cătină presată la rece cu miere de albine și, uneori, și cu alte arome. Deși este un remediu natural, este important și cum îl consumăm, nu trebuie să facem exces. 

"La 100 g de cătină, ea conține în jur de 200 până la 400 de mg de vitamina c, în condițiile în care dozajul zilnic recomandat de vitamina C este de 500 mg și peste 1000 putem să întâlnim hipervitaminoză și disconfort abdominal", a declarat Ionut Ignat, nutriţionist.

Cătina previne şi depozitarea excesului de grăsime în organism, scade riscul de diabet şi boli cardiovasculare.

