Caz incredibil la Caransebeș, unde un tânăr de 27 de ani a fost snopit în bătaie chiar de prietenii lui. Incidentul s-a petrecut la jumătatea lunii august, iar familia victimei este revoltată şi spune că autorităţile nu au luat nicio măsură împotriva agresorilor, care se află încă în libertate. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional!

Întreg incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar pe imaginile greu de privit, se observă cum tânărul este lovit în mod repetat de mai mulţi indivizi, în ciuda rugăminţilor de a înceta a două tinere. Totul a început de la o dispută verbală, care a escaladat rapid.

Tânăr snopit în bătaie de prieteni, după ce au petrecut la Herculane. "A intervenit un conflict între ei"

"Ei, aparent erau prieteni sau amici, au fost şi au petrecut la Herculane, după nu ştiu. A intervenit un conflict între ei. Ceea ce vă pot spune este că nimic nu justifică această bătaie", a declarat Lavinia Welner Kosztner, sora victimei. Familia tânărului bătut este revoltată şi spune că deşi s-a sunat la 112 imediat după incident, poliţa a ajuns cu întârziere. "Filmările au fost descărcate de către noi, filmările cu fapta. Cei de la poliţie au spus că nu ştiu sau nu sunt în stare să descarce nişte filmări de pe camerele de supraveghere. Ceea ce ne doare cel mai tare este că până în ziua de azi nu s-au făcut demersuri clare pentru pedepsirea agresorilor", a explicat Lavinia Welner Kosztner.

Tânărul a suferit răni grave şi a ajuns de urgenţă la spital, unde a fost şi operat. Acum acesta are nevoie de peste o lună de îngrijiri medicale. "Bărbatul de 27 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate rămânând internat. Persoana agresată nu a dorit emiterea unui ordin de protecţie provizoriu", a transmis Simona Harbuzaru, reprezentant al IPJ Caraş-Severin.

"Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat. Şi, bineînţeles, psihologic în urma acestei bătăi suntem distruşi şi noi şi el", a mai spus sora victimei. Cercetările continuă acum sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș.

