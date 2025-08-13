Antena Meniu Search
Gestul furios al unui vâlcean, după ce poliţiştii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă

Un bărbat de 40 de ani, care asculta muzică tare în fața unui magazin din orașul Berbești, județul Vâlcea, a fost arestat preventiv după ce a lovit și amenințat un polițist.

de Redactia Observator

la 13.08.2025 , 08:42
poliţie Bărbatul a fost arestat preventiv - Shutterstock

Potrivit IPJ Vâlcea, polițiștii au intervenit marți ca urmare a faptului că un bărbat de 40 de ani, din comuna Alunu, care locuiește fără forme legale în orașul Berbești, asculta muzică la un volum ridicat, în spațiul public, respectiv pe strada din fața unor magazine.

În timpul intervenției, unul dintre polițiști a fost lovit în zona mâinilor, suferind leziuni, și a fost amenințat cu moartea de către persoana în cauză.

Polițiștii arată că bărbatul s-a manifestat cu o agresivitate deosebită, motiv pentru care, pe lângă infracțiunea de ultraj, în sarcina acestuia a fost reținută și infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Acesta a fost imobilizat, încătușat și dus la sediul poliției, relatează Mediafax.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu a formulat propunerea de arestare preventivă, iar instanța de judecată a admis această propunere, emițând pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul se afla sub măsura controlului judiciar, dispusă cu o zi înainte, ca urmare a unei fapte de lovire comise la data de 7 august 2025, pentru care a fost, de asemenea, reținut.

