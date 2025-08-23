Haos pe aeroportul Otopeni, după o defecțiune la o aeronavă. Zborul spre Antalya a decolat cu 3 ore întârziere

Haos pe Aeroportul Otopeni, după ce o aeronavă Tarom care trebuia să opereze zborul Antalya-București a suferit o defecțiune tehnică. Pasagerii au fost nevoiți să aștepte aproximativ trei ore până la decolarea aeronavei.

Pasagerii au fost nevoiţi să aştepte aproape trei ore

Zborul TAROM București – Antalya a înregistrat o întârziere după ce aeronava alocată a necesitat o verificare tehnică suplimentară. Din motive de siguranță, compania a decis înlocuirea aeronavei, iar pasagerii au primit asistență și mese pe durata așteptării.

"La verificarea aeronavei iniţială alocata zborului s-a identificat o defecţiune. Pentru că remedierea ar fi durat mai mult, compania a alocat prima aeronavă disponibilă pentru efectuarea zborului charter spre Antalya. Întarzierea totala fiind în jur de 3 ore. Conform regulamentului EC 261/2004, Tarom a oferit tuturor pasagerilor sandvişuri şi apă pe perioada intarzierii de peste 2h" au comunicat oficialii Tarom.

