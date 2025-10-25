Mii de pelerini sunt aşteptaţi la Bucureşti să participe la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, un eveniment istoric pentru ortodoxie. La Suceava, oamenii s-au adunat deja de dimineaţă, s-au organizat în grupuri, pentru a ajunge în Bucureşti cu autocarele puse la dispoziţie de parohii, în timp ce alţii vor veni cu maşina personale.

50 de credincioşi pornesc din municipiul Fălticeni spre Bucureşti pentru a participa la sfinţirea Catedralei, un moment unic pentru ei. Înainte de a porni la drum, călătoria a fost binecuvântată de preoţi. Oamenii vor avea alături de ei şi un ghid care îi va însoţi pe tot parcursul pelerinajului.

Din toate cele 5 protopopiate ale judeţului Suceava vor participa la slujele religioase din Capitală un total de 300 de pelerini. Un autocar pleacă acum, pe timpul zilei, iar restul în cursul serii.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰