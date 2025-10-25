Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Mii de pelerini, aşteptaţi la Catedrala Naţională. Oamenii vin cu autocarele din toată ţara

Mii de pelerini sunt aşteptaţi la Bucureşti să participe la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, un eveniment istoric pentru ortodoxie. La Suceava, oamenii s-au adunat deja de dimineaţă, s-au organizat în grupuri, pentru a ajunge în Bucureşti cu autocarele puse la dispoziţie de parohii, în timp ce alţii vor veni cu maşina personale.

de Angela Bertea

la 25.10.2025 , 13:00

50 de credincioşi pornesc din municipiul Fălticeni spre Bucureşti pentru a participa la sfinţirea Catedralei, un moment unic pentru ei. Înainte de a porni la drum, călătoria a fost binecuvântată de preoţi. Oamenii vor avea alături de ei şi un ghid care îi va însoţi pe tot parcursul pelerinajului.

Din toate cele 5 protopopiate ale judeţului Suceava vor participa la slujele religioase din Capitală un total de 300 de pelerini. Un autocar pleacă acum, pe timpul zilei, iar restul în cursul serii.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

catedrala catedrala nationala bucuresti suceava preoti pelerini
Înapoi la Homepage
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului?
Observator » Evenimente » Mii de pelerini, aşteptaţi la Catedrala Naţională. Oamenii vin cu autocarele din toată ţara