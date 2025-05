Punctul zero al săpăturii - stația Tokyo, în zona Băneasa. De aici, două cârtițe uriașe înaintează spre Bucureşti, zona 1 Mai, câte una pe fiecare sens de mers al viitorului tren subteran. În imagini este utilajul de forat botezat "Sfânta Ana", care a început săpăturile chiar în această săptămână. Are o lungime de 105 metri, cântărește aproximativ 600 de tone, iar scutul de foraj are un diametru de aproximativ 6,60 metri.

Maşinăria lungă cât un teren de fotbal lucrează acum pe traseul viitoarei Magistrale 6, între stațiile Tokyo și 1 Mai. Pe măsură ce sapă şi scoate pământul, montează inelele de beton care formează tunelul.

"Cinci bolţari plus bolţarul de cheie formează un inel. Un inel are lăţime un metru jumate. TBM-ul lucrează în două etape, faza de săpare şi faza de montare inele", arată un inginer.

Primul utilaj a fost pus în funcţiune acum aproape două luni. Aşa arată tunelul săpat de prima cârtiţă. Are aproximativ 150 de metri lungime. Este compus din inele din beton armat, care se combină între ele. Diametrul interior al tunelului este 5 m 70. În aproximativ 2 luni se vor termina săpăturile până la prima stație, cea de la Aeroportul Băneasa.

Magistrala 6 va avea peste 12 staţii şi va costa aproape două miliarde de euro. "Termenul este 2028 pentru secţiunea de sud şi 2029 pentru secţiunea de nord, inclusiv partea de finisaje. Se va putea circula la nivel de metrou până la aeroportul Otopeni", spune Ionel Scrioşteanu, secretar de stat Ministerul Transporturilor.

Metrorex a anunțat și achiziția a 12 trenuri noi pentru linia de aeroport, care vor costa 200 de milioane de euro. Înainte, însă, compania trebuie să pună în mişcare 10 garnituri construite de Alstom în Brazilia pentru magistrala Drumul Taberei. Vagoanele stau în depou pentru că nu au autorizaţie de circulaţie.

